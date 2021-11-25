Mobil telefon ve akıllı cihaz şirketlerinden Mobiltel, düzenlenen gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Şirket payları, Yıldız Pazarda “MOBTL” kodu ile işlem görüyor. Halka arz fiyatının 1,60 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 332 milyon 800 bin TL olurken, İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 33 binin üzerinde gerçekleşti. İhraç sonrası halka açıklık oranı ise yüzde 20,29 oldu.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Mobiltel, kurumsal yapısı güçlü, tecrübesi yüksek, sektörün en köklü şirketlerinden biridir. Mobiltel yaklaşık 333 milyon TL tutarında, bireysel yatırımcı ile yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıya gerçekleştirdiği satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arzdan elde edeceği geliri ile büyüme hedeflerini gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu halka arzda şirket ortaklarının, 6 ay boyunca pay satmama taahhüdü vermiş olmalarını, şirkete olan güven ve özellikle yatırımcıya verilen değer açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.”ifadelerini kullandı.

Ergun, yatırımcıların sermaye piyasalarının gözbebeği olduğunu, bu nedenle yatırımcıların finansal okuryazarlığını artırmasını çok önemsediklerini söyledi.

Yatırımcılardan, şirket ile ilgili bilgileri sosyal medyadan değil Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) takip etmelerini, çalıştıkları aracı kurumların yatırım danışmanlarının tavsiyelerine göre yatırım kararlarını vermelerini ve aracı kurumlarının araştırma raporlarını incelemelerini beklediklerini dile getiren Ergun, “Şirketlerden yatırım kararlarını verirken ortaklık kültürü ile hareket etmelerini bekliyoruz. Mobiltel’e, borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarına hayırlı olsun.” diye konuştu.

“Zorlu piyasa şartlarına rağmen 3 kat talep topladık”

Mobiltel Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu da zorlu piyasa şartlarına rağmen yatırımcılardan 3 kat talep geldiğini hatırlatarak, “Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz.” dedi.

Başarıyla gerçekleşen halka arzdan sermaye artışı yoluyla elde edilecek kısmın yüzde 70’ine karşılık gelen tutarın finansal borç ödemelerinde kullanılacağını kaydeden Mıstaçoğlu, kalan kısmın da şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacağını ifade etti.

Mıstaçoğlu, bu halka arzla birlikte Mobiltel’in, kendi alanında halka açılmış ilk şirket olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Halka arzdan aldığımız güçle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye ve sektörümüzde fark yaratmaya devam edeceğiz. Halka arz bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Daha önce klasik modelde sadece patrona ya da bir tek ortağa hesap verirken, şimdi yüz binlerce insana karşı sorumluluğumuz var. Halka arzda daha önce hiç borsada işlem yapmamış hayatında ilk defa borsaya giren birçok insanın bize güvenine şahit olduk. Borsaya bizimle iştirak etmeleri sorumluluğumuzu daha da arttırdı. Şirketimizin geleceği için ne kadar özenle çalışıyorsak, bugün bu katlanmış oldu.”

Sektörde daha hızlı büyüyeceklerini ifade eden Mıstaçoğlu, “Giyilebilir teknolojiler dediğimiz, hem evde hem iş yerinde hayatımızın birçok alanında kullanılan robot süpürgeler, scooterlar, hava temizleme cihazları, akıllı saatler gibi ürünler artık her alanda yer alıyor. Pazarımızda da her yıl bunların yeni modelleri muhakkak çıkıyor. Tüketiciler de yeni markalarla yeni özellikleri ve deneyimleri kullanmak için rağbet gösteriyor. Sektörümüzde zaten cihaz değişim pazarı oldukça hızlı. Bu pazarın içinde olmaktan dolayı şu anda fazlasıyla memnunuz.” diye konuştu.

Mıstaçoğlu, Mobiltel olarak pazar paylarını artıracaklarını belirterek, “Tüm yatırımcılara bize verdikleri güvenden ve şirketimize yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu adımla beraber umut ediyorum sektörümüz çok daha hızlı büyüyecek. Bu yeni teknolojilerle insanların evlerinde, hayatlarında, yaşam alanlarında daha fazla yer alacağız. Pazardaki payımızı artırarak güzel işler yapmayı umuyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Sektörümüzde ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz”

Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç ise, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilir sağlıklı büyümemizi devam ettirerek mobil telefon ve akıllı cihazlar pazarındaki payımızı artırmaya odaklanacağız.” dedi.

2023 yılında gerçekleşmesi planlanan 5G lansmanına dikkati çeken Kubanç, “5G şebekelerinin hayata geçmesi demek tüketicinin elindeki telefonların değişim ihtiyacının doğması demek. Daha güçlü bir mobil internet altyapısına geçeceğiz ve yeni pek çok uygulama hayatımıza girecek. Telefonların güçlerinin, işlemcilerinin, hafızalarının buna göre değişmesi ihtiyacı ortaya çıkacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde sektörümüzde çok ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz.” diye konuştu.

“Halka arzlar ekonomimiz açısından stratejik öneme sahip”

İnfo Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Ender Şahin de halka arzın stratejik önemde olduğunu belirtti.

Bu başlangıcın Mobiltel’e ve yatırımcılarına hayırlı uğurlu ve bol kazançlı olmasını dileyen Şahin, “Şirketlerimizin ürettikleri değeri halka arz yoluyla yatırımcıların ilgisine sunması ve gelişim için güç kazanmaları, ekonomimiz açısından stratejik öneme sahip. İnfo Yatırım olarak 2021 yılında dördüncü halka arzımızı gerçekleştirdik. Tamamladığımız dört halk arz ile 2021 yılında aracılık ettiğimiz toplam büyüklük 1 milyar TL’yi geçti. Bizler böyle güzel bir amaca aracılık ettiğimiz için mutluyuz. Halka arz sürecinde bizlere ilgi gösteren değerli yatırımcılarımıza, değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.