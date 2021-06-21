Selva Gıda’nın halka arzına yabancı yatırımcı damga vurdu. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz gerçekleştirilirken, payların yarısından fazlasını Polonyalı ve Maltalı iki fon aldı.

İttifak Holding iştiraki Selva Gıda’nın halka arzı tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre halka arzda birim pay fiyatı 3,06 lira olarak açıklandı ve 13.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı yoluyla, 13.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satış yoluyla olmak üzere toplam 26.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi.

KAP açıklamasına göre yurtiçi bireysel yatırımcıya planlanan tahsisat oranı yüzde 30 iken yüzde 46 seviyesinde talep geldi. Dağıtım ise yüzde 30 oranında oldu. Yurtiçi kurumsal yatırımcılara ise planlanan tahsisat yüzde 28 iken talep yüzde 24’te kaldı. Ve halka arz dağıtım oranı yüzde 17 olarak gerçekleşti. Yurtdışı kurumsal yatırımcılara yüzde 40 olarak planlanan tahsisata rağmen talep yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Halka arzda yurtdışı kurumsal yatırımcılara payların yüzde 51’i dağıtıldı. İki yabancı kurum ise halka arzda yüzde 5’in üzerinde pay aldı. Yine KAP’a yapılan açıklamaya göre Polonyalı Intercapital Markets AD halka arz edilen payların yüzde 29,6’sını, Maltalı XNT ise halka arz edilen payların yüzde 21,8’ini aldı.