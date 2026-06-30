ARA
DOLAR
46,63
-0,01%
DOLAR
EURO
53,29
0,02%
EURO
ALTIN
5950,15
0,14%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama bugün başladı

Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama bugün başladı

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.’nin halka arzında talep toplama süreci bugün başladı. Şirket payları, 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde Borsa’da Satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

Ekonomist
Ekonomist
Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama bugün başladı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından halka arz sürecine giren Soho Giyim ve Enerji A.Ş.’de talep toplama işlemleri bugün başladı.

Soho Giyim ve Enerji paylarının halka arzı, 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar iki iş günü boyunca talep girişinde bulunabilecek. Halka arzda pay başına fiyat 15,00 TL olarak belirlenirken, şirket payları Borsa’da Satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Şirket payları, halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul’da SOHOE.HE koduyla işlem görecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL