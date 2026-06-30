Soho Giyim ve Enerji halka arzında talep toplama bugün başladı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından halka arz sürecine giren Soho Giyim ve Enerji A.Ş.’de talep toplama işlemleri bugün başladı.

Soho Giyim ve Enerji paylarının halka arzı, 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar iki iş günü boyunca talep girişinde bulunabilecek. Halka arzda pay başına fiyat 15,00 TL olarak belirlenirken, şirket payları Borsa’da Satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak. Şirket payları, halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul’da SOHOE.HE koduyla işlem görecek.