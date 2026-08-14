Kahve zincirlerinde franchise yarışı

Uluslararası Kahve Örgütü verilerine göre dünya kahve üretimi 2025 itibarıyla 10,7 milyon tona ulaşırken, toplam ticaret hacmi 250 milyar doları aşıyor. Türkiye ise yaklaşık 1,8 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle Avrupa’nın en dinamik beşinci kahve pazarı konumunda yer alıyor. Türkiye’de kahve sektörü son yıllarda yalnızca tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle değil, girişimcilik ekosistemine sunduğu fırsatlarla da dikkat çekiyor. Sektör, genç nüfusun artan kahve tüketimi, üçüncü nesil kahve kültürünün yaygınlaşması ve kahve dükkanlarının sosyalleşme alanına dönüşmesiyle büyümesini sürdürüyor.
Ekonomist’in 19 Temmuz - 01 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Bu büyüme, franchise modelini de sektörün en cazip yatırım alanlarından biri haline getiriyor. Düşük personelle çalışabilen take-away konseptlerinden fırın ürünleriyle farklılaşan kafelere, teknoloji odaklı yeni nesil iş modellerinden entegre tedarik altyapısına sahip uluslararası zincirlere kadar geniş bir yelpazede yatırım seçenekleri bulunuyor. Birçok zincir önümüzdeki iki-üç yıl içinde yüzlerce yeni mağaza açmayı planlarken, Anadolu şehirleri de büyümenin yeni merkezleri arasında öne çıkıyor. Kahve sektöründe franchise fırsatları sunan markaların yatırım koşullarını araştırdık.
Güçlü operasyon altyapısı
Örneğin Gloria Jean’s Coffees Türkiye, bugün 50’den fazla ilde 240’ın üzerinde mağazayla faaliyet gösterirken, 2027 yılı sonuna kadar ağına 120 yeni franchise şubesi eklemeyi hedefliyor. Yeni yatırım planlarında İstanbul’un yanı sıra İzmir, Antalya, Muğla, Samsun ve Mersin öncelikli iller arasında bulunuyor. Marka, kahve tedarikinden kavurmaya, üretimden lojistiğe kadar uzanan entegre operasyon yapısıyla büyümesini destekliyor. Türkiye’nin, Gloria Jean’s’in küresel operasyonları içinde en büyük pazar olduğunu belirten Gloria Jean’s Türkiye Operasyonları ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı İlker Yıldız, franchise sistemini de bu altyapıyla güçlendirdiklerini söylüyor. Yıldız, “Rekabetin bu ölçüde derinleştiği bir ortamda ayakta kalmak, güçlü bir operasyon altyapısı gerektiriyor. Gloria Jean’s Coffees Türkiye olarak yıllar içinde kurduğumuz bu altyapı, büyüyen pazarda rekabetçi konumumuzu sürdürmemizin temel dayanağını oluşturuyor” değerlendirmesini yapıyor.
Gloria Jean’s Coffees’te franchise giriş bedeli 30 bin dolar + KDV olarak uygulanıyor. Şirket, franchise iş ortaklarına merkezi tedarik, lojistik, eğitim, operasyon ve saha yönetimi gibi alanlarda destek sağlayarak, mağazalarda aynı kalite ve hizmet standardını korumayı hedefliyor.
Erol Şahin / Coffee Factory
Kontrollü büyüme
Coffee Factory ise yıl sonuna kadar 70 şubeye ulaşmayı, orta vadede ise Türkiye’de 100 mağazaya erişmeyi hedefliyor. Şirket ayrıca önümüzdeki beş yıl içinde en az beş ülkede faaliyet gösteren bir Türk markası olmayı planlıyor. Coffee Factory CEO’su Erol Şahin, büyüme stratejilerinin doğru yatırımcılarla ilerlemek üzerine kurulu olduğunu belirterek, “Franchise yapılanmamızın temel hedefi, doğru iş ortaklarıyla sürdürülebilir ve kontrollü büyümeyi sağlamak. Mevcut yatırımcılarımızın ikinci ve üçüncü mağazalarını açmaları da sistemimizin sahadaki başarısının en güçlü göstergelerinden biri” diyor.
Markada franchise giriş bedeli 1 milyon TL + KDV, royalty bedeli ise ciro üzerinden yüzde 5 + KDV olarak uygulanıyor. Şirket, yatırımın geri dönüş süresini ortalama 36 ay olarak öngörürken, yeni açılan şubelerde aylık minimum 2 milyon TL ciro ve yüzde 20 kârlılık hedefliyor.
Feliks Boynuinceoğlu / Coffy
Teknoloji odağı
DP Eurasia Group bünyesinde faaliyet gösteren Coffy, franchise yatırımlarıyla büyümesini hızlandırıyor. Şirket, 2026 sonunda 250 mağazaya ve 53 ile, 2028 sonunda ise 500 mağazaya ulaşarak Türkiye’nin en büyük iki kahve zincirinden biri olmayı hedefliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Anadolu’daki il ve ilçeler, üniversite kampüsleri, AVM’ler, şehir hastaneleri, metro istasyonları ve ofis bölgeleri büyümede öncelikli lokasyonlar arasında yer alıyor. Markada franchise giriş bedeli 10 bin dolar, toplam yatırım maliyeti ise ortalama 120-150 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımın geri dönüş süresi yaklaşık 36 ay olarak öngörülüyor. Franchise yatırımcılarına mağaza tasarımından eğitime, tedarik zincirinden operasyon yönetimine kadar kapsamlı destek sağlanıyor.
Coffy CBO’su Feliks Boynuinceoğlu, Coffy’nin teknoloji odaklı yapısıyla farklılaştığını vurgulayarak, “Arkamıza aldığımız teknoloji kaslarımız, ‘Food-Tech’ kimliğimiz ve yüksek satın alma gücümüzle bu hızlı büyümeyi hem yatırımcı hem de tüketici için çok daha sürdürülebilir, hızlı ve ulaşılabilir kılma vizyonuyla ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.
Take away modeli
Take-away konseptiyle büyüyen Barbour Coffee London, düşük işletme maliyetine dayalı franchise modeliyle yeni yatırımcıları hedefliyor. Halen üç franchise şubeyle faaliyet gösteren marka, 2027 yılı sonuna kadar 10 franchise şubeye ulaşmayı planlıyor.
Barbour Coffee London Kurucusu ve CEO’su Ali İhsan Demirbilek, Türkiye’de kahve sektörünün büyümesini sürdürdüğünü belirterek, “Türkiye’de yaklaşık 80 franchise veren kahve markası var. 30 ila 40 bin civarında kahve dükkanı bulunuyor ve sektör yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağlıyor” diyor. Marka, yatırımcılardan franchise giriş bedeli talep etmiyor. Yaklaşık 100 metrekarelik bir mağaza için yatırım maliyeti 4 milyon TL’den başlıyor. Ciro üzerinden yüzde 3 royalty uygulanırken, şubelerde aylık 600-700 bin TL ciro ve yüzde 33-40 kâr marjı hedefleniyor. Barbour Coffee London’ın üç kişilik operasyonla çalışan take-away konsepti, personel ve enerji maliyetlerini minimum seviyede tutacak şekilde tasarlanıyor.
Yeni şube planı
Neşve Next, kahve ve bakery ürünlerini bir araya getiren konseptiyle franchise ağını büyütmeye hazırlanıyor. Marka, 2027 yılı sonuna kadar 15 yeni şube açmayı hedefliyor. Neşve CEO’su Şaban Emeklioğlu, “Next konseptinde misafirlerimize en üst kalitede ürünler sunuyor ve bu ürünleri iyi bir servisle buluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ilk defa ekşi maya hamurla özel üretilen kruvasanlarımızı günde üç kez taze olarak pişiripservis ediyoruz” ifadelerini kullanıyor.
Neşve’de 2026 yılı franchise giriş bedeli 350 bin TL + KDV olarak uygulanıyor. Yaklaşık 200 metrekarelik bir mağaza için yatırım maliyeti 4 milyon TL’den başlarken, ciro üzerinden yüzde 4 royalty alınıyor. Şirket, tüm giderlerin ardından minimum yüzde 30 kâr marjı hedefliyor.