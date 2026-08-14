“Blueit ile İngiltere’den dünyaya açılacağız”

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER iş birliğiyle bu yıl 19’uncusu düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda “Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” ödülünün sahibi Blueit Kurucusu Hülya Tokmak oldu.

Ekonomist’in 19 Temmuz - 01 Ağustos 2026 tarihli sayısından

Yapay zeka destekli su yönetimi platformu geliştiren Blueit ile şirketlerin su tüketimini daha verimli ve stratejik biçimde yönetmesini sağlayan Tokmak, yeni yatırım turuyla İngiltere başta olmak üzere Avrupa pazarına açılmayı hedefliyor. “İngiltere ile Avrupa pazarında büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Temmuz 2026 itibarıyla İngiltere operasyonlarımızı başlatarak Blueit’i Avrupa ve küresel pazarlarda daha güçlü konumlandırmak istiyoruz” diyen Tokmak, büyüme planlarını Ekonomist’e anlattı.

“Bu ödül görünürlüğümüzü artırdı”

“Bu ödül benim için çok değerli. Çünkü hem Blueit’in yarattığı etkiyi hem de su teknolojileri alanında Türkiye’den çıkan bir kadın girişimci olarak yürüttüğüm yolculuğu görünür kılıyor. Ben bu ödülü kişisel başarıdan daha geniş bir yerde konumlandırıyorum. Su teknolojileri gibi derin teknoloji, mühendislik ve etkiyi bir araya getiren alanlarda daha fazla kadının yer alması için güçlü bir motivasyon yaratıyor. Girişimcilik yolculuğu uzun vadeli bir inanç, dayanıklılık ve vizyon gerektiriyor. Bu ödül, Blueit’in misyonunun daha geniş kitleler tarafından duyulmasına ve su krizine karşı teknolojiyle çözüm üretme hedefimizin güçlenmesine katkı sağladı.”

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Biyokimya geçmişinden gelen, su krizi, iklim teknolojileri ve etki odaklı girişimcilik alanında çalışan bir girişimciyim. Üniversite yıllarımdan itibaren su, iklim, çevre ve teknoloji alanlarında aktif çalışmalar yürüttüm. Bugün bu birikimi Blueit çatısı altında, şirketlerin suyu daha verimli, ölçülebilir ve stratejik şekilde yönetmesini sağlayan yapay zeka destekli bir Water Intelligence (Akıllı su yönetimi) platformuna dönüştürüyoruz.

Blueit fikri nasıl ortaya çıktı?

Blueit benim için hem kişisel bir hikâyenin hem de çok büyük bir küresel problemin teknolojiyle çözülmesi gerektiğine duyduğum inancın sonucu. Çocukluğumda Antakya’da sık sık su kesintileri yaşadım. Bu deneyim, suyun günlük yaşam üzerindeki etkisini çok erken yaşta hissetmeme neden oldu. Zamanla bu farkındalık, su krizine karşı somut çözüm üretme motivasyonuna dönüştü. Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü’nü kazandıktan sonra su, iklim, çevre ve teknoloji alanlarında çalışan topluluklarla tanıştım. Üniversite yıllarında hem bilimsel hem de toplumsal açıdan su krizini daha derin anlamaya başladım. Bu süreçte kendime çok net bir soru sordum: “Suyun etkin takibi ve yönetimiyle su krizinin önüne geçebilir miyiz?” Blueit bu sorudan doğdu.

Peki girişim süreci nasıl ilerledi?

İlk aşamada tesislerdeki su akışlarını haritalandıran, kullanım noktalarını belirleyen, sensörler ve farklı veri kaynaklarından su verisini toplayan bir dijital yapı hayal ettim. Daha sonra bu verilerin yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilerek tüketim eğilimlerini, riskleri, verimsizlikleri ve tasarruf fırsatlarını ortaya koyabileceğini gördüm. 2021 yılında Blueit’i kurduk. Başlangıçta tek başıma yürüttüğüm bu yolculuk zamanla güçlü bir ekibe, yatırımcılara, müşterilere ve 40’tan fazla tesiste kullanılan bir teknoloji platformuna dönüştü.

Blueit bugün hangi problemi çözüyor?

Blueit bugün su kullanımının yoğun olduğu tesislerde suyun girdi noktasından atık su deşarj noktasına kadar tüm yolculuğunu dijital olarak izlenebilir hale getiriyor ve bu verileri tek bir platformda birleştirerek işletmelere bütüncül bir su yönetimi altyapısı sunuyor. Yapay zeka algoritmaları tüketim eğilimlerini, riskleri ve verimsizlikleri ortaya koyuyor. Platform, müşterilere su tasarrufu, verimlilik artışı, maliyet yönetimi ve sürdürülebilirlik hedefleri için öneriler sunuyor. Böylece işletmeler yalnızca su tüketimini izlemekle kalmıyor; hedef belirleyebiliyor, maliyetlerini hesaplayabiliyor, finansal karşılığını görebiliyor ve suyu stratejik bir operasyon alanı olarak yönetebiliyor.

Yatırım aldınız mı? Yeni bir yatırım turu planlıyor musunuz?

Girişimcilik yolculuğum TÜBİTAK desteği, büyük şirketlerin yatırım ve mentörlük programları, İş Bankası, Koç Üniversitesi ve Sabancı Holding ekosisteminden aldığımız desteklerle somutlaştı. Evet, şu anda yeni yatırım turumuzdayız. Bugün 1,5 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir yatırım turu yürütüyoruz.

Bu yatırımla neler hedefliyorsunuz?

Bu turla birlikte Blueit’in Türkiye’de sahada kanıtlanmış ürününü uluslararası pazarlara taşımayı, yapay zeka destekli su riski ve performans analitiği modüllerimizi güçlendirmeyi ve özellikle İngiltere ile Avrupa pazarında büyümemizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Temmuz 2026 itibarıyla İngiltere operasyonlarımızı başlatarak Blueit’i Avrupa ve küresel pazarlarda daha güçlü konumlandırmak istiyoruz. Bu yatırım turu bizim için finansal kaynağın yanında stratejik ağ, pazar erişimi ve uluslararası ölçeklenme gücü anlamı taşıyor.

Önümüzdeki üç yıl için büyüme hedefiniz nedir?

Önümüzdeki üç yıl Blueit için uluslararasılaşma dönemi olacak. Türkiye’de oluşturduğumuz müşteri, ürün ve saha deneyimini İngiltere başta olmak üzere Avrupa ve Körfez pazarlarına taşımayı hedefliyoruz. Gelir tarafında SaaS modelimizi güçlendirmek, çok tesisli müşterilerle büyümek ve partner kanalları üzerinden ölçeklenmek ana önceliklerimiz arasında. Önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerimizin önemli bir bölümünün uluslararası pazarlardan gelmesini hedefliyoruz.

Üzerinde çalıştığınız yeni projeler neler?

Blueit’te şu anda üç stratejik ürün alanına odaklanıyoruz. Bunların ilki su riskleri. İkinci önemli çalışma alanımız Blue Score. Üçüncü alan ise dijital su ikizi üzerinden senaryo analizleri ve iyileştirme önerileri. Bu üç alan birlikte Blueit’i klasik bir izleme platformundan, şirketlerin su stratejilerini yönettiği kapsamlı bir Water Intelligence ve karar destek altyapısına dönüştürüyor.