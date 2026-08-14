Emlak Yönetim 3 ilde 24 ticari taşınmazın kiralanacağını duyurdu! E-müzayede ne zaman, muhammen bedeller ne kadar?

Emlak Yönetim, 3 il için gerçekleştirilecek 24 ticari taşınmazın kiralanması için e-müzayede duyurusunu yaptı. Duyurunun ardından taşınmazların muhammen bedelleri ve katılım için talep edilen teminat tutarları da gündeme geldi.
Peki, e-müzayede ne zaman yapılacak? Taşınmazlar hangi illerde bulunuyor? Muhammen bedeller ve katılım teminatı ne kadar? İşte ihaleye ilişkin tüm merak edilenler...
1 24 ticari taşınmaz için e-müzayede ne zaman yapılacak?
Emlak Yönetim, 3 ilde bulunan 24 ticari taşınmaz için düzenlenecek kiralama e-müzayedesinin 29 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.
2 E-müzayede katılım teminatı ne kadar?
E-müzayedeye katılım için yatırılması gereken teminat tutarları, iş yerlerinin muhammen bedeline göre belirlendi. Buna göre,
muhammen bedeli 60 bin TL’ye kadar olan iş yerleri için 5 bin TL,
muhammen bedeli 60 bin-100 bin TL arasındakiler için 15 bin TL,
muhammen bedeli 100 bin-150 bin TL arasındakiler için 25 bin TL,
muhammen bedeli 150 bin-225 bin TL arasında bulunan iş yerleri için 50 bin TL,
muhammen bedeli 225 bin TL'nin üzerindekiler için ise 100 bin TL teminat bedeli istenecek.
İşte kiralanacak 24 taşınmaz...
3 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 88,83 m² Eczane
İl: İstanbul-Bakırköy-Şevketiye
Brüt alan: 88,83 m²
Açıklama: Eczane
Teminat tutarı: 50.000 TL
Muhammen bedel: 225.000 TL
4 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 62,10 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul-Bakırköy-Şevketiye
Brüt alan: 62,1 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 50.000 TL
Muhammen bedel: 165.000 TL
5 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 560,73 m² Anadolu Han - Restaurant
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 560,73 m²
Açıklama: Anadolu Han - restoran
Teminat tutarı: 100.000 TL
Muhammen bedel: 720.000 TL
6 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 33,20 m² Anadolu Han - Yöresel Çarşı
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 33,2 m²
Açıklama: Anadolu Han - yöresel çarşı
Teminat tutarı: 5.000 TL
Muhammen bedel: 27.000 TL
7 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 33,20 m² Anadolu Han - Yöresel Çarşı
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 33,2 m²
Açıklama: Anadolu Han - yöresel çarşı
Teminat tutarı: 5.000 TL
Muhammen bedel: 27.000 TL
8 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 66,81 m² Anadolu Han - Yöresel Çarşı
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 66,81 m²
Açıklama: Anadolu Han - yöresel çarşı
Teminat tutarı: 5.000 TL
Muhammen bedel: 45.000 TL
9 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Muhammen bedel: 65.000 TL
10 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Muhammen bedel: 60.000 TL
11 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Muhammen bedel: 62.000 TL
12 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Muhammen bedel: 60.000 TL
13 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 5.000 TL
Muhammen bedel: 59.000 TL
14 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 5.000 TL
Muhammen bedel: 59.000 TL
15 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Muhammen bedel: 60.000 TL
16 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Muhammen bedel: 70.000 TL
17 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Muhammen bedel: 60.000 TL
18 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Muhammen bedel: 60.000 TL
19 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Blok: 11
Blok tipi: Mobil büfe
Muhammen bedel: 73.000 TL
20 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Blok: 12
Blok tipi: Mobil büfe
Muhammen bedel: 73.000 TL
21 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Blok: 13
Blok tipi: Mobil büfe
Muhammen bedel: 73.000 TL
22 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Blok: 14
Blok tipi: Mobil büfe
Muhammen bedel: 60.000 TL
23 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme
İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye
Brüt alan: 6 m²
Açıklama: Yeme-içme
Teminat tutarı: 15.000 TL
Blok: 15
Blok tipi: Mobil büfe
Muhammen bedel: 63.000 TL
24 Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi 99 m² Kafeterya
Brüt alan: 99 m²
Açıklama: Kafeterya
Teminat tutarı: 25.000 TL
Blok: 1
Blok tipi: Kafeterya
Muhammen bedel: 100.000 TL
25 Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi 199 m² Kafeterya
İl: Ankara/Çankaya/Dumlupınar
Brüt alan: 199 m²
Açıklama: Kafeterya
Teminat tutarı: 25.000 TL
Blok: 2
Blok tipi: Kafeterya
Muhammen bedel: 150.000 TL