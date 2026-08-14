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  • Emlak Yönetim 3 ilde 24 ticari taşınmazın kiralanacağını duyurdu! E-müzayede ne zaman, muhammen bedeller ne kadar?

Emlak Yönetim 3 ilde 24 ticari taşınmazın kiralanacağını duyurdu! E-müzayede ne zaman, muhammen bedeller ne kadar?

Emlak Yönetim, 3 ilde bulunan toplam 24 ticari taşınmazın kiralanması için düzenlenecek e-müzayedeye ilişkin ayrıntıları duyurdu. Açıklamayla birlikte müzayede tarihleri ve katılım için yatırılması gereken teminat bedelleri de belli oldu. Peki, Emlak Yönetim e-müzayedesi ne zaman yapılacak? Muhammen bedeller ve katılım teminatları ne kadar?

Ekonomist
Ekonomist
Emlak Yönetim 3 ilde 24 ticari taşınmazın kiralanacağını duyurdu! E-müzayede ne zaman, muhammen bedeller ne kadar?

Emlak Yönetim, 3 il için gerçekleştirilecek 24 ticari taşınmazın kiralanması için e-müzayede duyurusunu yaptı. Duyurunun ardından taşınmazların muhammen bedelleri ve katılım için talep edilen teminat tutarları da gündeme geldi.

Peki, e-müzayede ne zaman yapılacak? Taşınmazlar hangi illerde bulunuyor? Muhammen bedeller ve katılım teminatı ne kadar? İşte ihaleye ilişkin tüm merak edilenler...

1 24 ticari taşınmaz için e-müzayede ne zaman yapılacak?

24 ticari taşınmaz için e-müzayede ne zaman yapılacak?

Emlak Yönetim, 3 ilde bulunan 24 ticari taşınmaz için düzenlenecek kiralama e-müzayedesinin 29 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

2 E-müzayede katılım teminatı ne kadar?

E-müzayede katılım teminatı ne kadar?

E-müzayedeye katılım için yatırılması gereken teminat tutarları, iş yerlerinin muhammen bedeline göre belirlendi. Buna göre, 

muhammen bedeli 60 bin TL’ye kadar olan iş yerleri için 5 bin TL, 

muhammen bedeli 60 bin-100 bin TL arasındakiler için 15 bin TL, 

muhammen bedeli 100 bin-150 bin TL arasındakiler için 25 bin TL,

muhammen bedeli 150 bin-225 bin TL arasında bulunan iş yerleri için 50 bin TL,

muhammen bedeli 225 bin TL'nin üzerindekiler için ise 100 bin TL teminat bedeli istenecek.

İşte kiralanacak 24 taşınmaz...

3 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 88,83 m² Eczane

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 88,83 m² Eczane

İl: İstanbul-Bakırköy-Şevketiye

Brüt alan: 88,83 m²

Açıklama: Eczane

Teminat tutarı: 50.000 TL

Muhammen bedel: 225.000 TL

4 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 62,10 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 62,10 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul-Bakırköy-Şevketiye

Brüt alan: 62,1 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 50.000 TL

Muhammen bedel: 165.000 TL

5 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 560,73 m² Anadolu Han - Restaurant

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 560,73 m² Anadolu Han - Restaurant

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 560,73 m²

Açıklama: Anadolu Han - restoran

Teminat tutarı: 100.000 TL

Muhammen bedel: 720.000 TL

6 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 33,20 m² Anadolu Han - Yöresel Çarşı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 33,20 m² Anadolu Han - Yöresel Çarşı

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 33,2 m²

Açıklama: Anadolu Han - yöresel çarşı

Teminat tutarı: 5.000 TL

Muhammen bedel: 27.000 TL

7 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 33,20 m² Anadolu Han - Yöresel Çarşı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 33,20 m² Anadolu Han - Yöresel Çarşı

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 33,2 m²

Açıklama: Anadolu Han - yöresel çarşı

Teminat tutarı: 5.000 TL

Muhammen bedel: 27.000 TL

8 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 66,81 m² Anadolu Han - Yöresel Çarşı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 66,81 m² Anadolu Han - Yöresel Çarşı

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 66,81 m²

Açıklama: Anadolu Han - yöresel çarşı

Teminat tutarı: 5.000 TL

Muhammen bedel: 45.000 TL

9 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Muhammen bedel: 65.000 TL

10 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Muhammen bedel: 60.000 TL

11 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Muhammen bedel: 62.000 TL

12 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Muhammen bedel: 60.000 TL

13 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 5.000 TL

Muhammen bedel: 59.000 TL

14 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 5.000 TL

Muhammen bedel: 59.000 TL

15 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Muhammen bedel: 60.000 TL

16 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Muhammen bedel: 70.000 TL

17 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Muhammen bedel: 60.000 TL

18 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Muhammen bedel: 60.000 TL

19 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Blok: 11

Blok tipi: Mobil büfe

Muhammen bedel: 73.000 TL

20 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Blok: 12

Blok tipi: Mobil büfe

Muhammen bedel: 73.000 TL

21 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Blok: 13

Blok tipi: Mobil büfe

Muhammen bedel: 73.000 TL

22 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Blok: 14

Blok tipi: Mobil büfe

Muhammen bedel: 60.000 TL

23 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 6 m² Yeme-İçme

İl: İstanbul/Bakırköy/Şevketiye

Brüt alan: 6 m²

Açıklama: Yeme-içme

Teminat tutarı: 15.000 TL

Blok: 15

Blok tipi: Mobil büfe

Muhammen bedel: 63.000 TL

24 Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi 99 m² Kafeterya

Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi 99 m² Kafeterya

Brüt alan: 99 m²

Açıklama: Kafeterya

Teminat tutarı: 25.000 TL

Blok: 1

Blok tipi: Kafeterya

Muhammen bedel: 100.000 TL

25 Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi 199 m² Kafeterya

Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi 199 m² Kafeterya

İl: Ankara/Çankaya/Dumlupınar

Brüt alan: 199 m²

Açıklama: Kafeterya

Teminat tutarı: 25.000 TL

Blok: 2

Blok tipi: Kafeterya

Muhammen bedel: 150.000 TL

26 Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 8 m² Kapalı 45 m² Teras Kiosk

Eskişehir Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi 8 m² Kapalı 45 m² Teras Kiosk

İl: Eskişehir/Odunpazarı/Vişnelik

Brüt alan: 8 m² kapalı, 45 m² teras

Açıklama: Kiosk

Teminat tutarı: 15.000 TL

Blok: 1

Blok tipi: Kiosk

Muhammen bedel: 74.500 TL
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