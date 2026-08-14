Emlak Yönetim 3 ilde 24 ticari taşınmazın kiralanacağını duyurdu! E-müzayede ne zaman, muhammen bedeller ne kadar?

Emlak Yönetim, 3 il için gerçekleştirilecek 24 ticari taşınmazın kiralanması için e-müzayede duyurusunu yaptı. Duyurunun ardından taşınmazların muhammen bedelleri ve katılım için talep edilen teminat tutarları da gündeme geldi.

Peki, e-müzayede ne zaman yapılacak? Taşınmazlar hangi illerde bulunuyor? Muhammen bedeller ve katılım teminatı ne kadar? İşte ihaleye ilişkin tüm merak edilenler...