“10 milyon dolar yatırım bütçesi belirledik”

Eksim Ventures, kurulduğu günden bu yana girişim ekosistemine destek oluyor. Sektör bağımsız yatırım tezi, yapay zeka odağı ve küresel vizyonuyla dikkat çeken şirket yeni yatırımlara imza atmaya hazırlanıyor.

Ekonomist’in 19 Temmuz - 01 Ağustos 2026 tarihli sayısından

Eksim Ventures Yatırımlar Direktörü Emre Bulut, “Yıllık yatırım bütçemizi 10 milyon dolar seviyesine kadar belirledik. Ancak potansiyeli yüksek, güçlü ve stratejik yatırım fırsatlarıyla karşılaşmamız durumunda bu tutarı artırmayı değerlendirebiliriz” diyor. Bulut ile yatırım stratejilerini ve önümüzdeki döneme dair hedeflerini konuştuk.

Eksim Ventures’ın kuruluş hikayesinden ve sizi bu ekosisteme adım atmaya iten ana motivasyondan bahsedebilir misiniz?

Pandemi döneminde, 2021 yılında kurulduk. Bizim en büyük motivasyonumuz, her zaman sürekli bir inovasyon arayışı içinde olmak. Geleceğin lider fikirlerini bugünden keşfetmeyi amaçlıyoruz. En önemlisi de bu girişimlere birer partner ve ortak olabilmeyi hedefledik.

Yatırım yaparken belirli sektörlere mi odaklanıyorsunuz, yoksa daha esnek bir yapınız mı var? Portföyünüzde şu an hangi alanlar öne çıkıyor?

Biz sektör bağımsız bir yatırım tezine sahibiz. Geniş bir yelpazede, geleceği olan her sektörü yakından takip ediyoruz. Mevcut portföyümüzde araç kiralamadan sağlık teknolojilerine, online psikoloji platformlarından siber güvenlik ve fintech’e kadar uzanan çok renkli bir yatırım ağımız var.

Bir girişimin kapınızı çaldığında sizi etkileyebilmesi için hangi kriterleri karşılaması gerekiyor?

Öncelikle yapay zeka tarafı bizim için çok kritik. İlk günden itibaren yapay zekayı odağına alan işler her zaman radarımızda öncelikli. Bir diğer önemli kriterimiz ise küresel vizyon. Girişimin daha ilk günden itibaren yurt dışında ciro üretebilecek, globale açılıp devreye girebilecek bir potansiyele sahip olmasını bekliyoruz. Ekibin enerjisine, tutkusuna, yetkinlik setine ve aralarındaki uyuma çok önem veriyoruz.

Bize biraz da Eksim Ventures’ın büyüklüğünü ve operasyonel trafiğini rakamlarla anlatabilir misiniz? Yılda kaç girişim radarlarınıza giriyor?

Aradan geçen beş yılda toplam 21 doğrudan girişim yatırımı gerçekleştirdik. Yılda ortalama 2 binden fazla girişimin adını duyuyor, eliyoruz. Bunların içinden seçtiğimiz yaklaşık 800 tanesiyle de birebir ilk toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Günümüz itibarıyla yönettiğimiz fon büyüklüğü ise 30 milyon doları aşmış durumda. Hem girişim sermayesi fonumuzdan hem de doğrudan bilanço üzerinden yatırım yapabilme esnekliğine sahibiz.

Orta vadeli gelecek planlarınızda ve hedeflerinizde neler var?

Önümüzdeki dönemde en büyük odak noktalarımızdan biri yurt dışındaki başarılı Türk girişimcilere ulaşmak ve oradaki küresel bilgi birikimini Türkiye’ye transfer etmek olacak. Stratejik ortaklıklarımızı artıracağız. Şu an Amerika’da Silikon Vadisi’nde üç adet fon ve Avrupa’da yatırım yaptığımız fonlar var. Bu fonlar üzerinden stratejik ortaklıkları ve portföyümüzdeki girişimlerin yurt dışına transfer süreçlerini hızlandıracağız. Yıllık yatırım bütçemizi 10 milyon dolar seviyesine kadar belirledik. Ancak potansiyeli yüksek, güçlü ve stratejik yatırım fırsatlarıyla karşılaşmamız durumunda bu tutarı artırmayı değerlendirebiliriz.