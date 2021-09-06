Geçen hafta TL’deki olumlu performans devam etti. ABD’den gelen zayıf ADP istihdam verisi sonrasında dolar endeksindeki düşüşün hız kazanmasıyla gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimlerinde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bu çerçevede TL de dolar karşısında değer kazanarak olumlu performans gösteren GOÜ para birimleri arasında yer aldı. Bununla birlikte 2 Eylül Perşembe günü 8,2761’e kadar gerileyen dolar/ TL, böylece yaklaşık son dört ayın en düşük seviyesini test etti.

Teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda dolar/TL’de kısa vadede 8,25-8,50 bandında hareketler bekleniyor.

Yukarı yönlü hareketin ön plana çıkması ve kurun 8,50 seviyesini aşması durumunda 8,55 ve 8,58 dirençlerinin izleneceği, 8,25 seviyesi altına gerileme yaşanması durumunda ise 8,20 desteğinin takip edileceği aktarılıyor.