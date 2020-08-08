Piyasalar bayram tatilinin ardından geçen haftaya iyimser başlangıç yapmaya çalışsa da TL swap faizlerindeki sert yükseliş dengeyi bozdu.

Geçen haftaya 1.140’ları test ederek başlayan BİST-100, 1.033’lere kadar geri çekildi. Ünlü&Co-Daha Finansal Danışmanlık Müdürü Murat Akyol, küresel piyasalardaki çözülme, yurtdışında artan TL maliyeti ve pozisyonlarını kapatmak için TL bulmaya çalışan yatırımcıların satışlarının BİST’te satışlara neden olduğunu söylüyor.

Akyol, “TL likiditesinin seyri ve gecelik swap faizlerindeki değişimler BİST için önemli. Sert düşüşün ardından kısa vadede göstergeler tepki alımı potansiyelinin belirgin şekilde arttığına işaret ediyor” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.