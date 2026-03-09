ARA
DOLAR
44,04
0,03%
DOLAR
EURO
51,36
0,14%
EURO
ALTIN
7349,44
0,53%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • En çok işe alım yapılan meslekler belli oldu: Hangi alanlarda daha fazla istihdam var?

En çok işe alım yapılan meslekler belli oldu: Hangi alanlarda daha fazla istihdam var?

İŞKUR’un yayımladığı istatistik bültenine göre yılın ilk iki ayında en fazla açık iş ilanı imalat sanayi sektöründe verildi. Peki, ocak-şubat döneminde en çok hangi mesleklerde işe alım yapıldı? İşte en çok talep gören meslekler ve işe yerleştirme verileri…

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

En çok işe alım yapılan meslekler belli oldu: Hangi alanlarda daha fazla istihdam var?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2026 yılı Şubat ayına ait istatistik bültenini açıkladı. Buna göre, şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 94 bin 772 işe yerleşme gerçekleşti.

Yılın ilk iki ayında ise toplam 213 bin 147 işe yerleştirmeye aracılık edildi. Öte yandan, şubatta açık iş sayısı 146 bin 410 olurken, ocak-şubat dönemine ait sayı 318. 170 olarak açıklandı.

Ayrıca, en fazla açık iş ilanının imalat sanayi sektöründe olduğu görüldü. Peki, ocak-şubat döneminde en çok hangi mesleklerde işe alım yapıldı? İşte yılın ilk iki ayında en fazla açık iş ilanı verilen meslekler ve işe yerleştirme sayıları...

 

1 1- Özel güvenlik görevlisi (Silahsız)

1- Özel güvenlik görevlisi (Silahsız)

Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 13 bin 794

Açık iş ilanı: 14 bin 202

2 2- Güvenlik görevlisi

2- Güvenlik görevlisi

Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 9 bin 753

Açık iş ilanı: 10 bin 348

3 3- Reyon görevlisi

3- Reyon görevlisi

Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 8 bin 491

Açık iş ilanı: 8 bin 353

4 4- Servis elemanı (Garson)

4- Servis elemanı (Garson)

Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 6 bin 128

Açık iş ilanı: 8 bin 39

5 5- Market elemanı

5- Market elemanı

Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 5 bin 296

Açık iş ilanı: 5 bin 464

6 6- Konfeksiyon işçisi

6- Konfeksiyon işçisi

Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 4 bin 287

Açık iş ilanı: 4 bin 958

7 7- Diğer imalat ve ilgili işçiler (Elle)

7- Diğer imalat ve ilgili işçiler (Elle)

Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 3 bin 871

Açık iş ilanı: 4 bin 492

8 8- Turizm ve otelcilik elemanı

8- Turizm ve otelcilik elemanı

Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 3 bin 468

Açık iş ilanı: 3 bin 958

9 9- Perakende satış elemanı (Gıda)

9- Perakende satış elemanı (Gıda)

Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 3 bin 84

Açık iş ilanı: 3 bin 357

10 10- Kasiyer

10- Kasiyer

Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 3 bin 19

Açık iş ilanı: 3 bin 677
İlgili Haberler
"Bu yılın ilk 2 ayında 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik"
"Bu yılın ilk 2 ayında 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik"
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL