En çok işe alım yapılan meslekler belli oldu: Hangi alanlarda daha fazla istihdam var?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2026 yılı Şubat ayına ait istatistik bültenini açıkladı. Buna göre, şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 94 bin 772 işe yerleşme gerçekleşti.

Yılın ilk iki ayında ise toplam 213 bin 147 işe yerleştirmeye aracılık edildi. Öte yandan, şubatta açık iş sayısı 146 bin 410 olurken, ocak-şubat dönemine ait sayı 318. 170 olarak açıklandı.

Ayrıca, en fazla açık iş ilanının imalat sanayi sektöründe olduğu görüldü. Peki, ocak-şubat döneminde en çok hangi mesleklerde işe alım yapıldı? İşte yılın ilk iki ayında en fazla açık iş ilanı verilen meslekler ve işe yerleştirme sayıları...