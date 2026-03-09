En çok işe alım yapılan meslekler belli oldu: Hangi alanlarda daha fazla istihdam var?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2026 yılı Şubat ayına ait istatistik bültenini açıkladı. Buna göre, şubat ayında İŞKUR aracılığıyla 94 bin 772 işe yerleşme gerçekleşti.
Yılın ilk iki ayında ise toplam 213 bin 147 işe yerleştirmeye aracılık edildi. Öte yandan, şubatta açık iş sayısı 146 bin 410 olurken, ocak-şubat dönemine ait sayı 318. 170 olarak açıklandı.
Ayrıca, en fazla açık iş ilanının imalat sanayi sektöründe olduğu görüldü. Peki, ocak-şubat döneminde en çok hangi mesleklerde işe alım yapıldı? İşte yılın ilk iki ayında en fazla açık iş ilanı verilen meslekler ve işe yerleştirme sayıları...
1 1- Özel güvenlik görevlisi (Silahsız)
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 13 bin 794
Açık iş ilanı: 14 bin 202
2 2- Güvenlik görevlisi
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 9 bin 753
Açık iş ilanı: 10 bin 348
4 4- Servis elemanı (Garson)
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 6 bin 128
Açık iş ilanı: 8 bin 39
7 7- Diğer imalat ve ilgili işçiler (Elle)
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 3 bin 871
Açık iş ilanı: 4 bin 492
8 8- Turizm ve otelcilik elemanı
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 3 bin 468
Açık iş ilanı: 3 bin 958
9 9- Perakende satış elemanı (Gıda)
Ocak-şubat dönemi işe yerleştirme sayısı: 3 bin 84
Açık iş ilanı: 3 bin 357