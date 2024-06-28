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SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var

SPK, iki şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı

28 Haziran 2024 | 23:21
Son Güncellenme: 28 Haziran 2024 | 23:22
SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 960 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı, Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin de 615 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre kurul, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 100 milyon lira, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 8 milyar lira, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 50 milyar lira, Koç Finansman AŞ'nin 1 milyar 650 milyon lira, Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 10 milyar lira, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 333 milyon 300 bin lira ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ'nin 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Ayrıca, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını, Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık alım satıma dayalı kira sertifikası ihracını, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Türk Finansman Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 1 milyar liralık varlığa dayalı menkul kıymet ihracını ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar liralık yatırım kuruluşu varantı ve sertifikası ihracı onaylandı.

Kurul, 1 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200 milyon lira başlangıç sermayeli RE-PIE Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin kuruluşuna izin verilmesini onaylarken Fiba Portföy Yönetimi AŞ Fiba Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Fiba Portföy Yönetimi AŞ Odak Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Vanora Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu ve RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

- Suç duyuruları ve idari para cezaları

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 1 kişiye suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

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Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
Doğanlar Mobilya (DGNMO) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Galatasaray'dan KAP'a Ziyech bildirimi
Şişecam (SISE) Yönetim Kurulu Başkanı'ndan istifa kararı
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
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Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
GERİ
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