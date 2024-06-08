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SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 105 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu ve Şekerbank Türk AŞ'nin 640 milyon lira bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

08 Haziran 2024 | 00:53
Son Güncellenme: 08 Haziran 2024 | 00:53
SPK'dan 1 bedelsiz, 1 bedelli onayı geldi

SPK bültenine göre kurul, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 250 milyon lira, Akdeniz Faktoring AŞ'nin 200 milyon lira ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin 60 milyar lira borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Kurul, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 105 milyon lira bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu ve Şekerbank Türk AŞ'nin 640 milyon lira bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Ayrıca, Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar lira, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 3 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı onaylandı.

SPK, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Vole Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve BV Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebini olumlu karşıladı.

- Suç duyuruları ve idari para cezaları

Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret AŞ (KRSTL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 17 kişiye, toplam 24 milyon 885 bin 717 lira 34 kuruş, Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ (KAPLM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda da 4 kişiye toplam 31 milyon 165 bin 381 lira 56 kuruş idari para cezası uygulanmasına hükmeden SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 29 kişiye ve 21 ayrı internet sitesi içerik sağlayıcısına suç duyurusu yapılmasına karar verdi.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.


 

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Alarko Holding'ten (ALARK) pay geri alım açıklaması
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70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı
THY Mayıs ayı rakamlarını açıkladı
Yabancıdan son 2 yılın en sert hisse satışı
İş Yatırım’dan Sabancı Holding için bilanço analizi ve hedef fiyat
Sasa Polyester (SASA) bu sabah 'bedelsiz' kararını duyurdu
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket (5 Haziran)
Sabancı Holding'ten (SAHOL) ilk çeyrek değerlendirmesi
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