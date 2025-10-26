Derin teknoloji dalgası büyüyor

Küresel ölçekte teknolojik üstünlük savaşı hız kazanırken, Türkiye’de de sessiz ama güçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Artık sadece hızlı büyüyen dijital platformlar değil, derin teknolojiye dayalı bilimsel girişimler de yeni ekonominin temel aktörleri olmaya aday. ‘Deeptech’, diğer bir deyişle ‘derin teknoloji’ olarak adlandırılan bu girişimler; yıllar süren araştırmalar, laboratuvar temelli keşifler ve yüksek teknik bilgi gerektiren çözümlerle hem yatırımcıların radarına giriyor hem de ülkenin katma değerli üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlıyor.
Son yıllarda Türkiye’de derin teknoloji tabanlı girişimlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Faaliyet gösteren deeptech sayısı bin 200’e ulaşmış durumda. Bu girişimlerin büyük bölümü İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki teknoparklarda konumlanırken, önemli bir kısmı Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Bilkent ve Sabancı gibi üniversitelerin spin-off projeleri olarak doğdu. Yapay zekâ, biyoteknoloji, ileri malzeme bilimi, kuantum teknolojileri, enerji dönüşümü ve siber güvenlik gibi alanlara odaklanan bu girişimler; sadece yeni iş modelleri değil, aynı zamanda yerli teknoloji gücü yaratıyor.
