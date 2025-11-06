Her 15 saatte bir ünlü kahve mağazasının açıldığı ülkede işler değişti

Peki, tablo neden değişti? Makaledeki yorumlara göre kahve zinciri 1999'da Çin’deki ilk mağazasını açtığında herkesin ulaşabileceği bir lüks olarak konumlanmıştı. Ama şimdi çok sayıda yerli kahve markası ortaya çıktı. Ve bugün Starbucks, Çin’de sert rekabet, fiyat hassasiyeti yüksek tüketiciler ve yerli markaları tercih eden gençler gibi birçok sorunla karşı karşıya.

Son yıllarda onlarca içecek zinciri sahneye çıktı ve büyük indirimlerle kahve satmaya başladı.

Bu markalar arasında en dikkat çekeni, hem satışta hem de mağaza sayısında Starbucks’ı geçen Çinli Luckin Coffee. Ülke genelinde Starbucks’ın üç katı kadar mağazaya sahip olan Luckin, kahvelerini Starbucks fiyatının üçte birine satıyor.

STARBUCKS'A KENDİ EVİNDE RAKİP OLMAYA BAŞLADI

2017’de kurulan Luckin Coffee, birkaç yıl içinde genç neslin favorisi haline geldi ve bu yıl haziranda New York’ta ilk mağazalarını açarak artık Starbucks’a kendi evinde de rakip olmaya başladı.

Starbucks ayrıca bugün Mixue Bingcheng, ChaGee ve HeyTea gibi hızla büyüyen çay zincirlerinden de sert rekabet görüyor. Mixue, 2–8 yuan (yaklaşık 30 sent–1,20 dolar) aralığındaki içecekleriyle McDonald’s ve Starbucks’ı geride bırakarak mağaza sayısına göre dünyanın en büyük yiyecek-içecek zinciri oldu. Starbucks’ın yeni ortağı Boyu Capital, Mixue’nun halka arzında da yatırımcıydı.

ChaGee ve HeyTea ise yasemin sütlü yeşil çay veya üzüm çayı gibi özgün tatlarla genç tüketicilere hitap ediyor.