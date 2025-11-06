Her 15 saatte bir ünlü kahve mağazasının açıldığı ülkede işler değişti

Makaleye göre Starbucks'ın yaklaşık 30 yıl önce Çin'e girmesi, geleneksel çay kültürünün etkin olduğu Çin'de yükselen orta sınıf arasında kahve kültürünün doğmasına öncülük etti. Amerikan markası kısa sürede zenginleşen Çin’de Batı etkisinin sembollerinden biri haline geldi. Peki, bugün neler değişti? İşte yorumlar:
Seattle merkezli kahve devi bir dönem Çin’in ekonomik patlamasından faydalanarak her 15 saatte bir yeni mağaza açıyordu. Ancak makaleye göre bu dönem kapanıyor.
KONTROL HİSSESİ SATILIYOR
Starbucks, pazartesi günü yaptığı açıklamada, dünyanın ikinci büyük ekonomisindeki faaliyetlerinin kontrol hissesini bir Çin yatırım şirketine satacağını duyurdu. Kahve zinciri, Çin operasyonlarının kontrolünü yatırım şirketi Boyu Capital'e 4 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satacağını açıkladı.
2 8000'DEN FAZLA MAĞAZA VAR
Boyu Capital, Çin’deki 8.000’den fazla Starbucks mağazasının %60’ına kadar olan kısmının sahibi olacak. Starbucks, ortak girişimdeki yüzde 40 hissesini elinde tutacak ve marka ile fikri mülkiyet haklarına sahip olmaya devam edecek. Şirketler, Starbucks'ın markayı ve fikri mülkiyeti yeni kuruluşa lisanslayacağını duyurdu
3 NELER DEĞİŞTİ?
Peki, tablo neden değişti? Makaledeki yorumlara göre kahve zinciri 1999'da Çin’deki ilk mağazasını açtığında herkesin ulaşabileceği bir lüks olarak konumlanmıştı. Ama şimdi çok sayıda yerli kahve markası ortaya çıktı. Ve bugün Starbucks, Çin’de sert rekabet, fiyat hassasiyeti yüksek tüketiciler ve yerli markaları tercih eden gençler gibi birçok sorunla karşı karşıya.
Son yıllarda onlarca içecek zinciri sahneye çıktı ve büyük indirimlerle kahve satmaya başladı.
Bu markalar arasında en dikkat çekeni, hem satışta hem de mağaza sayısında Starbucks’ı geçen Çinli Luckin Coffee. Ülke genelinde Starbucks’ın üç katı kadar mağazaya sahip olan Luckin, kahvelerini Starbucks fiyatının üçte birine satıyor.
STARBUCKS'A KENDİ EVİNDE RAKİP OLMAYA BAŞLADI
2017’de kurulan Luckin Coffee, birkaç yıl içinde genç neslin favorisi haline geldi ve bu yıl haziranda New York’ta ilk mağazalarını açarak artık Starbucks’a kendi evinde de rakip olmaya başladı.
Starbucks ayrıca bugün Mixue Bingcheng, ChaGee ve HeyTea gibi hızla büyüyen çay zincirlerinden de sert rekabet görüyor. Mixue, 2–8 yuan (yaklaşık 30 sent–1,20 dolar) aralığındaki içecekleriyle McDonald’s ve Starbucks’ı geride bırakarak mağaza sayısına göre dünyanın en büyük yiyecek-içecek zinciri oldu. Starbucks’ın yeni ortağı Boyu Capital, Mixue’nun halka arzında da yatırımcıydı.
ChaGee ve HeyTea ise yasemin sütlü yeşil çay veya üzüm çayı gibi özgün tatlarla genç tüketicilere hitap ediyor.
4 YENİ ŞİRKETİN HEDEFİ BÜYÜK
Yeni şirket ise Çin’deki mağaza sayısını 8.000’den 20.000’in üzerine çıkarmayı hedefliyor. Starbucks, Çin operasyonlarının toplam değerinin 13 milyar doları aşmasını bekliyor.