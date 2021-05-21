Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Boğaziçi Beton ve ATP Ticari’nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK Haftalık Bülteni’nde yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Beton 100 milyon, ATP Ticari de 7,5 milyon adet hissenin halka arzını gerçekleştirecek.

Sermaye Piyasası Kurulu Boğaziçi Beton, ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları şirketlerinin ilk halka arz başvurularını da onayladı.

Boğaziçi Beton 100 milyon adet hisseyi 3,50 liradan satışa sunacak. Hissedar Ayşe Zengin’in 14 milyon adet hissesi halka arz edilecek.

ATP Ticari ise 7,5 milyon hisseyi 24 liradan satışa çıkaracak.

Kurul aynı zamanda Anadolu Efes’in yurtdışında gerçekleştirilmek üzere 1 milyar dolara kadar tahvil/finansman bonosu ihraç başvurusuna onay verdi.