Küresel pazarlarda kurumsal yazılımlar ve teknoloji çözümleri sunan ATP; Tradesoft, Zenia ve ATP Digital markalarıyla üç ana alanda faaliyet gösteriyor. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında attığı adımlarla ve başarılarıyla adından sıkça söz ettiren şirket, borsaya kote bir şirket olmak için gün sayıyor. ATP CEO’su Ümit Cinali, “Büyüme ve uluslararası pazarlarda güçlenme hedeflerimize kaynak sağlamak amacıyla halka arzı değerlendiriyoruz” diyor. Pandemiye rağmen 2020’de yüzde 21 artışla 211,6 milyon TL ciroya ulaştıklarının, kârı yüzde 47 yükseltmeyi başardıklarının altını çizen Cinali, yurtdışı gelirlerin 2020 cirosundaki payının yüzde 49 olduğunu da aktarıyor.

ATP; Zenia markası ile 2016’da başlayan global açılımına Hero yazılımının oluşturulması ve global markalara uygulanmasıyla devam etti. Ayrıca Hollanda’da Zenia Technologies B.V ve Malta’da Zenia Limited şirketlerini kurdu. 2020’de Hero çözümlerini Çin ve çevresindeki Asya Pasifik pazarlarına daha etkili şekilde ulaştırmak amacıyla Şangay merkezli TS China şirketinin yüzde 51 hissesini satın aldı. Türkiye yazılım sektöründen dünya markası çıkartmış lider bir teknoloji şirketi olduklarını söyleyen Ümit Cinali, büyüme odaklı stratejilerini sürdüreceklerinin de altını çiziyor.

Borsa İstanbul’da (BİST) son dönemin en önemli gündem maddesini, halka arzlar oluşturuyor. 2020’nin tamamında sekiz şirket halka açılırken, 2021’in daha ilk beş ayında 14 şirket borsaya kote oldu. Sırada başvurularını yapan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) geri dönüş bekleyen birçok şirket bulunuyor. Bu şirketlerin biri de Türkiye’nin dinamik ve yenilikçi teknoloji şirketlerinden ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim, Pazarlama ve Ticaret (ATP). Şirket; 30 Nisan’da paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı için SPK’ya başvurduğunu açıkladı. SPK’ya sunulan taslak izahname; hem ATP’nin ve hem de halka arzda konsorsiyum liderleri olarak görev alan İş Yatırım ve Ata Yatırım’ın kurumsal web sitelerinde de yayınlandı.

Üç ana alanda faaliyet gösteren ATP; Tradesoft markasıyla sermaye piyasalarında, kritik görevler üstlenen kapsamlı yazılım ve teknoloji hizmetleri sağlıyor. ATP Digital markası altında sunulan danışmanlık hizmetleri ve yazılımlarıyla orta ve büyük ölçekli şirketlerin dijital dönüşümünü uçtan uca destekleniyor. Zenia markasıyla ise konuk ağırlama sektöründe, 2020 yılı sonu itibarıyla 5 ülkede, 2 bin 600 üzerinde lokasyonda, Burger King, Popeyes ve Arby’s gibi dünyanın tanınmış restoran zincir markaları dahil toplam 365 farklı müşteriye yazılım çözümleri sunuyor. Öyle ki şirket, çözümleri üzerinden 2020’de 202 milyon işlem ve 58 milyon adet paket servis gerçekleştirdi.

ATP CEO’su Ümit Cinali, global açılımını 2018’de başlatan ATP’nin Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited (Malta) şirketlerini kurduğu bilgisini veriyor. “2020 yılında da Çin’in TS (Shanghai) IT Co. Ltd. şirketinin yüzde 51 hissesini satın aldık” diyen Cinali, böylece kendi geliştirdikleri yazılım çözümleri ile Asya Pasifik pazarlarına da girdiklerini kaydediyor. Cinali, “Planlarımız doğrultusunda faaliyet alanlarımızda yeni teknoloji yatırımlarımızı artırıyor, yurtdışı açılımımızı hızlandırıyor ve gereken stratejik ortaklıkları oluşturuyoruz” diyor.

ATP’yi kısaca tanıyabilir miyiz? Hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

ATP, büyük kurumsal yapılara yaşamsal işlemler gerçekleştiren kapsamlı yazılımlar ve hizmetler sunuyor ve kurumların dijital dönüşümlerini destekliyor. Ana faaliyet alanlarımızda, sermaye piyasalarına yönelik çözümlerimizi Tradesoft, konuk ağırlama sektöründe Hızlı Servis Restoran (QSR) zincirleri çözümlerimizi Zenia ve diğer sektörlere yönelik çözümlerimizi de ATP Digital markalarımızla sunuyoruz.

Tradesoft, hangi kurumlara hizmet veriyor?

Tradesoft; Türkiye’de 16 aracı kurum, 11 portföy yönetim şirketi, 3 banka, 2 yatırım ortaklığı ve 2 emeklilik şirketine hizmet veriyor. Borsa işlem hacimlerine göre ilk 10 kurumun 5’i, portföy büyüklüklerine göre de ilk 10 kurumun 6’sı Tradesoft müşterileri. Tradesoft platformları, Borsa İstanbul işlem hacminin rakip sistemler arasındaki payının yüzde 44’üne sahip. Tradesoft, regülasyonlara uyumluluğu, sermaye piyasalarına sunduğu yenilikler ve kurumsal süreçleri ile öne çıkıyor.

Zenia markası nasıl doğdu ve ilk günden bu güne nasıl bir gelişim sergiledi?

Küresel konuk ağırlama sektördeki dönüşümlerin getireceği fırsatları öngörerek 2016’da Zenia markasını oluşturduk. Uzun seneler müşterilerimizin kullandığı sistemler üzerindeki tecrübemiz ve derin sektör bilgimizle 2019’da Zenia Hero markasıyla kendi yazılımımızı piyasaya sunduk. 2020 sonu itibarıyla Hero 2 bin 601 restoranda kullanılıyor. Çözümlerimiz üzerinden 2020’de 202 milyon işlem ve 58 milyon adet paket servis gerçekleştirildi.

QSR zincirlerinde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarına hizmet sunuyoruz. Zenia Hero yazılımları Burger King, Popeyes ve Arby’s gibi büyük ve tanınmış markalarda kullanılıyor. Usta Dönerci, Big Chef ve Amasya Et gibi yerli zincirlere de çözümler sağlıyoruz. Zenia’nın 350 üzerinde müşterisi var. Türkiye yazılım sektöründen dünya markası çıkartmış lider bir teknoloji şirketiyiz.

2020 yılında ne kadar ciro elde ettiniz? Bunun ne kadarı yurtiçi, ne kadarı yurtdışı işlerden geliyor?

ATP olarak büyümede ve kârlılıkta güçlü ve tutarlı bir performans ortaya koyarak ilerliyoruz. Pandeminin ortamları etkilediği 2020 yılında ciromuz, 2019 yılına göre yüzde 21 oranında arttı ve 211,6 milyon TL oldu. Aynı dönemde kârlılığımızı da yüzde 47 arttırmayı başardık. Yurtdışı gelirlerin 2020 ciromuzdaki payı yüzde 49 seviyesinde bulunuyor. Ciromuzun yüzde 66’sı ise yabancı para birimleri üzerinden gerçekleşti.

2021 yılına ilişkin büyüme planlarınızdan bahseder misiniz?

Büyüme odaklı bir teknoloji şirketiyiz. 2021 yılında da pandemi dönemi nedeniyle temkinli hareket ederek büyümemizi sürdürüyoruz. 2020’de ivme kazanan sermaye piyasaları 2021’de yeni yatırımcıların katılımı ile büyümesine devam ediyor. Şirketlerin değişen iş yapış modelleri, ATP Digital için dijital dönüşüm proje fırsatları sunuyor. Zenia’nın yılın ikinci yarısında hızını artıracağını düşünüyoruz. Büyük pazarımız Çin’de hayat normale döndü diyebiliriz. Planlarımız doğrultusunda faaliyet alanlarımızda yeni teknoloji yatırımlarımızı artırıyor, yurtdışı açılımımızı hızlandırıyor ve gereken stratejik ortaklıkları oluşturuyoruz.

Geçtiğimiz günlerde halka arz başvurusu yaptınız. Bu süreç hakkında neler söylersiniz?

Büyüme ve uluslararası pazarlarda güçlenme hedeflerimize kaynak sağlamak amacıyla halka arzı değerlendiriyoruz. Hazırlanan kapsamlı izahnamemiz halen SPK tarafından inceleniyor. Bu konudaki ayrıntılar SPK incelemesi tamamlandıktan sonra kesinleşecek.

Çin’de şirket satın almanızın nedeni nedir? Yurtdışı büyüme stratejinizi nasıl özetlersiniz?

Çin’de yaptığımız satın alma, dış pazarlardaki büyüme stratejimizin bir parçasını oluşturuyor. Zenia markası ile 2016’da başlayan global açılımımıza Hero yazılımının oluşturulması ve global markalara uygulanması ile devam ettik. Bu faaliyetlerimiz paralelinde yazılımlarımızın küresel piyasalarda yayılımını sağlayacak iş modeli ve altyapıyı oluşturmak amacıyla Hollanda’da Zenia Technologies B.V ve Malta’da Zenia Limited şirketlerini kurduk. 2020 yılında da Hero çözümlerini Çin ve çevresindeki Asya Pasifik pazarlarına daha etkili bir şekilde ulaştırmak amacıyla Şangay merkezli TS China şirketinin yüzde 51 hissesini satın aldık. TS China, ATP’nin Çin’deki teknoloji ve stratejik iş ortaklıklarına da erişimini destekleyen önemli bir platform sunuyor.

Yerli yazılım neden Türkiye için önem arz ediyor?

Dijital dönüşüm ve dördüncü sanayi devrimi, tüketici alışkanlıklarını ve ürün ve hizmetler başta olmak üzere tüm değer zincirlerini hızla değiştiriyor ve rekabetin kurallarını yeniden yazıyor. Yaşanan dönüşümün temelinde inovasyon, yeni iş modelleri ve teknoloji var ama bunların hepsinin merkezinde de yazılım ve yazılımları besleyen büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojiler bulunuyor. Rekabet üstünlüğü ancak yazılımla mümkün oluyor.

Sektörlere sağladığı yüksek katma değerli çözümler, ihracat potansiyeli ve istihdam olanakları ile yazılım stratejik bir yatırım alanı olarak öne çıkıyor. Dijital dönüşümü sürükleyen güç olan yazılım ekosisteminin dijital ürün ve hizmetler pazarı, küresel düzeyde yaklaşık 2 trilyon dolar büyüklüğe yaklaştı. Yaratılan piyasa değerinin ise bu rakamın 8-10 katı büyüklükte olduğu tahmin ediliyor.

Dolayısıyla, ekonomik açıdan dünyada rekabet gücüne sahip olmak isteyen her ülkenin yerli ve güçlü bir yazılım sektörünün olması kritik önem taşıyor. Türkiye, nüfusu büyük bir ülke olarak çözümler ve markalar üretme potansiyeline sahip. Örneklerini çok yakın zamanlarda yapılan yatırımlar ve şirket satışları ile de görüyoruz. Başarıların artması ve yayılması için yerli yazılım sektörünün desteklemesi stratejik ve ticari açılardan önemli.

Pandemi yazılım sektörünü nasıl etkiledi?

Pandemi, tüm dünyada ve Türkiye’de şirketlerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırdı. Birçok şirket dijital dönüşüm planlarını hızlandırmak ve aylarla ifade edilebilecek süreler içinde gerçekleştirmek durumunda kaldı. Geliştirilen altyapılar ve çözümler sayesinde iş süreçleri eskisine kıyasla daha fazla dijitalleştirildi. Uzaktan çalışma yaygınlaştı. Nesnelerin İnterneti (IoT), büyük veri, yapay zekâ ve bulut gibi teknolojiler verimliliğin, büyümenin ve katma değer yaratımının kaynağı haline geldi. Ağırlıklarını ve sonuçlarını şimdiden yaşadığımız bu teknolojilerin, özellikle 5G gibi bağlanırlığı hızlandıran ve güçlendiren bir mobil iletişim teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte, etkinlikleri daha da artacak.

Bütün bunlar yazılım sektörünün işlerini artırdı. İş süreçlerinin aksamadan sürdürülmesi, dijital güvenliğin sağlanması gibi konularda sektörün sürekli çözümler geliştirmesi gerekiyor. ATP’nin işi açısından bakarsak, örneğin restoranların iş modelleri değişmeye başladı. Oturarak yemenin yerini paket servis ve Gel-Al alternatifleri aldı. Bu gelişmeler, 2020 gelirlerimizi yüzde 21 ve kârlılığımızı yüzde 47 oranında pozitif yönde etkiledi.

“YAZILIMDA 10 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT POTANSİYELİ ÖNGÖRÜLÜYOR”

GİRİŞİMCİLİK YATIRIMLARI ARTIYOR: TÜSİAD ve dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Deloitte tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Yazılım Ekosisteminin Geleceği’ raporuna göre; 2019 yılında 106 işlemde 106 milyon dolarlık melek ve girişim sermayesi yatırımı yapıldı. Teknokentler, kuluçka merkezleri ve girişim programları ile büyüyen bir girişimcilik ekosistemi bulunuyor. 2020’de Türkiye’de girişimcilik yatırımları Covid’e rağmen artışına devam etti ve ilk üç çeyrek içinde 115 milyon dolara ulaştı. Halen Türkiye’nin ihracatında yüzde 0,5 payı bulunan sektörün bu payının yapılan yatırımlar, büyüyen pazarlar ve istihdam artışına paralel büyüyeceğine inanıyoruz.

YETENEK AÇIĞI VAR: Rapora göre, ülkemizde yazılım ekosistemindeki büyümeyle birlikte 2025 yılına dek 100 bin ek istihdam ve 10 milyar dolarlık ihracat potansiyeli öngörülüyor. Yazılımların kullanıldığı ekosistemlerde ise milyonlara yeni istihdam fırsatları oluşuyor. Yazılım sektörü kendine has global dinamikleri ve uzaktan çalışmayı mümkün kılan yapısı ile Anadolu’da kalifiye ve yüksek gelirli bir istihdam şansı yaratıyor. Genç ve dijital ortamlarda büyüyen bir nüfusa sahibiz. Eğitim ve teşviklerle gençlerimizi yazılım sektörüne yönlendirmeliyiz. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi yetenek açığımız bulunuyor ve en kısa zamanda bu açığı kapatarak dünya pazarlarında öne çıkmalıyız. İnşaat sektöründe gösterdiğimiz başarıları bu alanda tekrarlamalıyız.