Teknoloji şirketi ATP halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu.

ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim, Pazarlama ve Ticaret A.Ş., paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Konuyla ilgili yapılan duyuruda küresel pazarlarda kurumsal yazılımlar ve teknoloji çözümleri sunan ATP’nin üç ana alanda faaliyet gösterdiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

“Tradesoft markasıyla sermaye piyasalarında, kritik görevler üstlenen kapsamlı yazılım ve teknoloji hizmetleri sağlıyor. ATP Zenia markası ile konuk ağırlama sektöründe, 2020 yılı sonu itibarıyla 5 ülkede, 2.600 üzerinde lokasyonda, Burger King, Popeyes ve Arby’s gibi dünyanın tanınmış restoran zincir markaları dahil toplam 365 farklı müşteriye yazılım çözümleri sunuyor. ATP Digital markası altında sunduğu danışmanlık hizmetleri ve yazılımları ile orta ve büyük ölçekli şirketlerin dijital dönüşümünü uçtan uca destekliyor. Global açılımını 2018 senesinde başlatan ATP, Zenia Technologies B.V (Hollanda) ve Zenia Limited (Malta) şirketlerini kurdu. 2020 yılında da Çin’in TS (Shanghai) IT Co. Ltd. şirketinin %51 hissesini satın alarak, kendi geliştirdiği yazılım çözümleri ile Asya Pasifik pazarlarına girdi.”