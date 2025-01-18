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Pazartesi günü 1 hissede sermaye artırımı var

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 1 hissede pazartesi günü sermaye artırım onayı var

18 Ocak 2025 | 12:04
Pazartesi günü 1 hissede sermaye artırımı var

Güler Yatırım Holding A.Ş. (GLRYH) SPK'dan yüzde 200 bedelli, yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi ve rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi 20 Ocak pazartesi. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyleydi:

Şirketimizin 1.500.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 120.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; %200 oranında 240.000.000.-TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve %200 oranında 240.000.000.-TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak suretiyle toplam %400 oranında 480.000.000.-TL artırılarak 600.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup,09.01.2025 tarih ve 2025/2 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

SPK tarafından onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

- Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, pay sahiplerimizin ellerindeki payların %200'ü oranında bedelli ve %200'ü oranında bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 20.01.2025 ile 03.02.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

- Yeni pay alma haklarının kullanımında 1.-TL nominal değerli pay 1.-TL'den satışa arz edilecektir.

- Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

- Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satılamayan pay olması durumunda, Sn. Asiye GÜLER tarafından verilen satın alma taahhütnamesi çerçevesinde, bu paylar Birincil Piyasa'da gerçekleşecek satış fiyatlarının ortalamasından aşağı olmamak üzere, satış süresinin bitimini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Sn. Asiye GÜLER tarafından satın alınacaktır.

- Sermaye artırımına ilişkin İzahname'ye Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimizin www.gulerholding.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ.nin www.a1capital.com.tr adreslerindeki kurumsal internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

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