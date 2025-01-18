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BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

18 Ocak 2025 | 12:13
BIST100'de bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,68 değer kazanarak 9.977,94 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.659,51 ve en yüksek 9.989,36 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,83 artarak 11.989,83 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kazancıyla 9.751,24 puan, sanayi endeksi 0,43 azalışla 12.950,16 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,84 kazançla 14.618,74 puan oldu. işte bu hafta en çok prim yapan ve gerileyen 3 hisse:
 

1 Çimsa Çimento en çok prim yapan hisse

Çimsa Çimento en çok prim yapan hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 8,76 ile Çimsa Çimento oldu. Çimsa Çimento’yu, yüzde 8,30 ile Alfa Solar Enerji ve yüzde 7,25 ile Anadolu Sigorta izledi.

2 En çok gerileyen 3 hisse

En çok gerileyen 3 hisse Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,15 ile Şekerbank, yüzde 8,24 ile Batısöke Çimento Sanayi ve yüzde 7,85 ile Reeder Teknoloji olarak sıralandı.

3 En değerli 3 şirket

En değerli 3 şirket Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 557 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA, 451 milyar 643 milyon lirayla Koç Holding ve 418 milyar 830 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

4 Altın yükseldi

Altın yükseldi 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,21 artışla 3 bin 97 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,20 değer kazanarak 21 bin liraya yükseldi.

5 Dolar

Dolar Doların satış fiyatı yüzde 0,45 artışla 35,5700 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,60 artışla 36,5500 lira oldu. Geçen hafta 43,3370 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,17 değer kaybederek 43,2650 liraya geriledi. İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,65 artışla 38,9100 liradan alıcı buldu.

6 FONLAR

FONLAR Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, BES fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,68 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,22 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu. BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,07 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,76 ile "Endeks" oldu.
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