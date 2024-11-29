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THY'den "BIST Katılım Endeksi" açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), Borsa İstanbul'un (BIST) 2024 yılının 6 aylık dönemi itibarıyla hesaplanan Katılım Endeksi'nde yer alamayacağını duyurdu.

29 Kasım 2024 | 01:05
THY'den "BIST Katılım Endeksi" açıklaması

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, BIST Katılım Endeksi çalışmalarına dair bilgilere yer verilerek şunlar kaydedildi:

"Katılım finansı ilkelerine göre yatırım kararı veren bireysel ve kurumsal yatırımcıların, söz konusu ilkelere uygun faaliyet gösteren şirketler arasından seçim yapabilmesi ve katılım finansı sektöründeki fonlama imkanlarının artırılması amacıyla BIST tarafından katılım endeksleri oluşturulmuştur. BIST Katılım Endeksleri, 6 aylık ve yıllık bilanço döneminde olmak üzere yılda iki defa güncellenmektedir. Katılım Endeksi'nde yer alan şirketler, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu tarafından yayımlanan Pay Senedi İhracı ve Alım-Satım Standardına ve Rehber’e göre belirlenmektedir. Danışma Kurulu, Standart ve Rehber’de belirtilen kriterlerde değişiklik yapabilmektedir. Bu değişikliklere istinaden şirketlerin Katılım Endeksi raporlaması da farklılık göstermektedir."

BIST tarafından Ağustos 2024'te yayımlanan duyuruyla Danışma Kurulunun Standart ve Rehber’de yer alan kriterlerde önemli değişiklikler yaptığının ifade edildiği aktarılan açıklamada, bu değişikliklerin, BIST Katılım Endeksi’nde yer alan şirketlerin endekste kalma durumunu etkileyecek güncellemeler içerdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yürütülen müzakereler neticesinde, kuruluşundan bugüne kadar Katılım Endeksi’nde yer alan THY, uygulamaya alınan yeni kriterler çerçevesinde sadece bazı iştirak şirketlerinin (müştereken kontrol edilen) kapsam dışında kalması nedeniyle 2024 yılının 6 aylık dönemi itibarıyla hesaplanan BIST Katılım Endeksi’nde yer alamayacaktır. Başta hazine işlemleri olmak üzere katılım finans sektörünün gelişmesi için faaliyetlerinde azami özeni gösteren THY, iştiraklerinin belirlenen yeni kriterlere uyumu için çalışmalarına başlamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler, ilerleyen endeks dönemlerinde yatırımcılarla paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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GERİ
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