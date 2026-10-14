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İnternette gördüğü projeye başvurdu: Çiftliğindeki hayvan sayısı katlandı

Kilis'te hayvancılıkla uğraşan Mehmet Çağlı, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"nden yararlanarak işletmesindeki hayvan sayısını artırdı. Proje kapsamında aldığı 15 gebe düvenin doğum yapmasının ardından Çağlı'nın hayvan varlığı 40'a ulaştı.

İnternette gördüğü projeye başvurdu: Çiftliğindeki hayvan sayısı katlandı

Kilis'te devlet desteğiyle hayvancılık faaliyetlerini genişleten Mehmet Çağlı, aldığı 15 gebe düve sayesinde hayvan sayısını 40'a yükseltti. Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne katılan üretici, düvelerin doğum yapmasıyla hayvan varlığını artırdı.

1 İlk başta 15 gebe düve teslim aldı

İlk başta 15 gebe düve teslim aldı

Kilis'in Yeniyapan köyüne bağlı Evrentepe mezrasında yaşayan 38 yaşındaki Çağlı, ailesinin yıllarca uğraştığı hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor.

Faaliyetlerini geliştirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne müracaat eden Çağlı'nın başvurusu kabul edildi.

Devlet desteği kapsamında 15 gebe düve teslim alan Çağlı, ailesine ait çiftlikte hayvanların bakım ve beslenmesini üstlendi.

2 Doğumun ardından hayvan sayısı 40'a çıktı

Doğumun ardından hayvan sayısı 40'a çıktı

Düvelerin doğum yapmasıyla Çağlı'nın çiftliğindeki toplam hayvan varlığı 40'a ulaştı.

Mehmet Çağlı, AA muhabirine, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını ve işini severek yaptığını söyledi.

3 "Küçük işletmelere çok güzel imkan"

"Küçük işletmelere çok güzel imkan"

"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni internetten gördüğünü ve başvuru yaptığını anlatan Çağlı, şöyle konuştu:

"Başvurum onaylandı. Hayvanlarımı aldım, besliyorum. 15 hayvan aldık, doğumlarla 40 hayvanımız oldu. Proje çok güzel, 7 yıl ödemeli. Küçük işletmelere çok güzel imkan. Bunun yanında yem desteği de bulunuyor. Devletimizin verdiği destekle hayvancılığı sürdürmeye devam ediyoruz."

4 Desteklerin artırılmasını istiyor

Desteklerin artırılmasını istiyor

Hayvancılığa başlamak isteyenlere projeden yararlanmalarını tavsiye eden Çağlı, desteklerin artırılmasını istedi.

5 "Çiftçi üretime daha fazla katkı sunar"

"Çiftçi üretime daha fazla katkı sunar"

Devletin sunduğu imkanlardan faydalandıklarını belirten Çağlı, "Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ederiz. İnşallah bu projelerin daha da fazlasını istiyoruz. Bu projeler arttıkça çiftçi de sevinir ve üretime daha fazla katkı sunar." dedi.
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Anadolu Ajansı
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