İnternette gördüğü projeye başvurdu: Çiftliğindeki hayvan sayısı katlandı

Kilis'te devlet desteğiyle hayvancılık faaliyetlerini genişleten Mehmet Çağlı, aldığı 15 gebe düve sayesinde hayvan sayısını 40'a yükseltti. Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne katılan üretici, düvelerin doğum yapmasıyla hayvan varlığını artırdı.
1 İlk başta 15 gebe düve teslim aldı
Kilis'in Yeniyapan köyüne bağlı Evrentepe mezrasında yaşayan 38 yaşındaki Çağlı, ailesinin yıllarca uğraştığı hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor.
Faaliyetlerini geliştirmek amacıyla "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne müracaat eden Çağlı'nın başvurusu kabul edildi.
Devlet desteği kapsamında 15 gebe düve teslim alan Çağlı, ailesine ait çiftlikte hayvanların bakım ve beslenmesini üstlendi.
2 Doğumun ardından hayvan sayısı 40'a çıktı
Düvelerin doğum yapmasıyla Çağlı'nın çiftliğindeki toplam hayvan varlığı 40'a ulaştı.
Mehmet Çağlı, AA muhabirine, çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraştığını ve işini severek yaptığını söyledi.
3 "Küçük işletmelere çok güzel imkan"
"Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ni internetten gördüğünü ve başvuru yaptığını anlatan Çağlı, şöyle konuştu:
"Başvurum onaylandı. Hayvanlarımı aldım, besliyorum. 15 hayvan aldık, doğumlarla 40 hayvanımız oldu. Proje çok güzel, 7 yıl ödemeli. Küçük işletmelere çok güzel imkan. Bunun yanında yem desteği de bulunuyor. Devletimizin verdiği destekle hayvancılığı sürdürmeye devam ediyoruz."
4 Desteklerin artırılmasını istiyor
Hayvancılığa başlamak isteyenlere projeden yararlanmalarını tavsiye eden Çağlı, desteklerin artırılmasını istedi.