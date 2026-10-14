Chery Paris'te yeni modellerini tanıttı: İşte o araçlar...

Paris Otomobil Fuarı'nda Chery'nin farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden geniş model ailesi de dikkat çekti. Markanın ilk tamamen elektrikli modeli CHERY Q, Fransa'daki ilk halka açık tanıtımıyla fuarın öne çıkan yeniliklerinden biri oldu. Modern ve dinamik tasarımını geniş iç mekân, çevik sürüş özellikleri ve akıllı araç içi etkileşim teknolojileriyle birleştiren CHERY Q, özellikle ailelerin günlük yaşamına uyum sağlayacak şekilde geliştirildi. Genç sürücüler için ilk otomobil alternatifi olmasının yanı sıra ailelerin ikinci otomobil ihtiyacına da yanıt vermeyi hedefleyen model, şehir içi ulaşım, alışveriş, okul yolculukları ve hafta sonu aktiviteleri gibi farklı kullanım alanları için pratik bir çözüm sunuyor.

Fuarda öne çıkan bir diğer model ise TIGGO 4 1.5T oldu. Avrupa Birliği'nde ilk kez Fransa pazarında satışa sunulacak model, Chery'nin aile odaklı SUV ürün gamındaki önemli seçeneklerden biri olarak konumlanıyor. Günlük kullanım ihtiyaçlarına uygun motor performansı ve geniş yaşam alanıyla dikkat çeken TIGGO 4 1.5T, şehir içi yolculuklardan uzun mesafeli aile seyahatlerine kadar farklı kullanım koşullarına hitap ediyor. CHERY Q ve TIGGO 4 1.5T modellerine, güvenlik testlerinden başarıyla geçen TIGGO 9 CSH'nin yanı sıra TIGGO 7 ve TIGGO 8 modelleri de eşlik etti. Böylece marka, farklı aile büyüklüklerine, yaşam tarzlarına ve mobilite beklentilerine yönelik geniş SUV ve elektrikli otomobil ürün gamını Avrupa'daki tüketicilere tanıttı. Chery standında oluşturulan aile odaklı deneyim alanı da ziyaretçilere modelleri ve sundukları teknolojileri yakından inceleme imkânı sağladı.