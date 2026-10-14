TBMM'de "Fon Düzenlemesi" mesaisi: 1 milyon TL’ye kadar ara ödeme planı komisyonda

Komisyonda kanun teklifine ilişkin sunum gerçekleştiren AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, fon meselesinin sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünü ilgilendirdiğini ve sistemik bir kriz oluşturmayacağını belirterek, konunun Türkiye ekonomisinin çöküşü olarak sunulmasının yatırımcılara ve ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade etti. Yatırım piyasalarındaki manipülasyonlar kadar siyasi manipülasyonların da ekonomiye zarar verdiğini vurguladı.

Aksu, tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının piyasadaki payına ilişkin bilgilendirmede bulunarak, "Şu an fon piyasalarımızda 2 bini aşkın yatırım fonu bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiyesine karar verilen fon sayısı ise 131'dir. Tasfiye hâlindeki bu 131 fon, piyasadaki toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturmaktadır. Bu fonların toplam portföy değeri, hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık gelmektedir. Dolayısıyla sorun, fon piyasasının çok sınırlı bir bölümünde yaşanmıştır. Sorunu kimsenin hafife alma lüksü olmadığı gibi kimsenin abartarak enfekte etme, haksızlık etme lüksü de bulunmamaktadır. Finansal sistemimizi olumsuz etkileyecek yapısal veya sistemik bir risk kesinlikle mevzu bahis değildir" açıklamasında bulundu.

Aksu, fonların tasfiye sürecinin yönetimi kapsamında Ziraat Bankası ve İş Bankasının görevlendirildiğini, Merkez Bankasının piyasaya ilave likidite sağladığını ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu hatırlatarak, sürecin Meclis Genel Kurulunda ele alındığını ve Devlet Denetleme Kurulunun muhtemel ihmaller dahil tüm boyutlarıyla inceleme başlattığını ifade etti.