"ABD'nin yeni bir saldırı başlatması akıl dışı olsa da bu ihtimal var"

Muhibbi, katıldığı bir televizyon programında İran-ABD gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Muhibbi, ABD’nin İran’a yeni bir saldırı başlatmasının “akıl dışı” olacağını ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın ara seçimler öncesinde bir kazanıma ihtiyaç duyması nedeniyle yeni saldırı ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Ülkesinin yeni bir saldırı ihtimaline karşı hazırlıklı olduğunu ve ABD’nin "pişman olacağı" bir yanıt alacağını öne süren Muhibbi, İran’ın 28 Şubat'ta başlayan savaşta eski nesil silahlara başvurduğunu ancak mevcut durumda gelişmiş silah sistemlerine sahip olduğunu söyledi.

Muhibbi, ABD’li yetkililerin İranlı üst düzey yöneticiler arasında ihtilaf olduğu yönündeki iddiaları hakkında ise, “Söz konusu bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bu iddialar Washington’un savaştaki başarısızlığını haklı çıkarmak için ortaya atılmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​