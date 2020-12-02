Piyasalarda iç gündemde faiz artışı sonrası yeni ekonomi politikaları takip ediliyor. Uzmanlar, TL varlıklarına ilginin sürebileceğini söylerken, bunun için dolarizasyon eğiliminin azalmasının ve yatırımcı güveninin artmasının gerekli olduğunu vurguluyor.

Global piyasalarda aşı haberleri, Joe Biden’ın başkanlığı devralma sürecinin resmen başlaması ve eski FED Başkanı Yellen’in Hazine Bakanı olarak atanacağı beklentisiyle yükseliş rüzgarı esti.

Türkiye varlıkları ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artışı kararı ardından yaşanan olumlu havanın sona ermesiyle dünyadan negatif ayrışmaya başladı.

TL, PPK toplantısı sonrası kapanışına göre yüzde 4’ten fazla değer kaybederek son iki haftadaki kazancının üçte birini geri verdi.

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