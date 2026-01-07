"Kadınların cesareti iş dünyasını dönüştürüyor"

Lokman Group Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Öz, Antalya’da düzenlenen Yükselen Kadınlar programı kapsamında gerçekleştirilen “İlham Veren Kadınlar – Ben de Yapabilirim” panelinde konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, Lokman Group’un bir aile işletmesinden çok sektörlü ve teknoloji odaklı bir yapıya dönüşüm yolculuğunu paylaşan Öz, zamanla yalnızca tek bir iş kolunda büyümenin yeterli olmadığını gördüklerini vurguladı. Lokman Ecza Deposu ile başlayan bu sürecin bugün; sağlık, sağlık turizmi, teknoloji, yazılım geliştirme, B2B dijital ticaret, lojistik ve tarım alanlarını kapsayan bütünleşik bir ekosisteme dönüştüğünü ifade etti. Dönüşüm sürecinde içinde bulunulan coğrafyanın dinamiklerini ve küresel değişimleri doğru okumanın belirleyici olduğunu söyleyen Öz, “Yerel gücümüzü küresel ölçekte değer yaratan bir yapıya dönüştürdük. Türkiye için yüksek katma değer üreten, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir üretim ve hizmet ağı inşa etme hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.

En kritik karar, büyümek değil dönüşmekti

Konuşmasında dönüşüm kavramına özel bir vurgu yapan Öz, şu ifadeleri kullandı: “İş büyür ama dönüşüm cesaret gerektirir. Benim için en kritik dönüm noktası, aile işletmesini yalnızca büyütmek değil; onu kurumsal, sürdürülebilir, çok sektörlü ve kalıcı değer üreten bir yapıya dönüştürme kararını almaktı.” Şirketlerin de insanlar gibi bir ruhu olduğuna inandığını dile getiren Öz, bu nedenle çevreye ve topluma duyarlı bir anlayışla ilerlediklerini belirtti. Yazılım, otomasyon ve dijital altyapıyı tamamen kendi bünyelerinde geliştirmeye başlamalarının, Lokman Group için gerçek anlamda dönüşümün başlangıcı olduğunu ifade etti.

Kadın liderliği ekonominin geleceğini şekillendiriyor

Panelde kadın liderliğinin iş dünyasındaki rolüne de değinen Hatice Öz, cesaretin korkusuz olmak değil, korkuya rağmen adım atabilmek olduğunu söyledi. Kadınların, baskı altında dahi etik duruş sergileyebilme ve uzun vadeli sonuçları gözetebilme yeteneğine sahip olduğuna dikkat çekti. Kadın girişimciliğinin artık küresel ekonominin geleceğini şekillendiren bir güç haline geldiğini belirten Öz, Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2023–2024 verilerine göre kadınların erken aşama girişimcilik oranının dünya genelinde yüzde 10,4, kayıtlı işletme sahipliğinin ise yüzde 5,9 seviyesinde olduğunu hatırlattı. McKinsey verilerine de değinen Öz, kadınların ekonomik hayata erkeklerle eşit katılımının küresel ölçekte 28 trilyon dolarlık ek ekonomik değer potansiyeli taşıdığını vurguladı. Türkiye özelinde ise kadınların işgücüne katılımının yüzde 20 artmasının, Gayri Safi Milli Hasıla’da yaklaşık 240 milyar dolarlık artış ve kişi başı milli gelirde yaklaşık 3 bin dolarlık yükseliş anlamına geldiğini ifade etti.

Gerçek dönüşüm kapsayıcılıkla mümkün

Farklı sektörlerde faaliyet göstermenin en büyük kazanımının, bir alanda edinilen deneyimin başka alana hızla aktarılabilmesi olduğunu belirten Hatice Öz, Lokman Group’un başarısının temelinde bu “deneyim transferi” ve “eşzamanlı düşünme” kültürünün yer aldığını söyledi. Kadın liderliğinin uzun vadeli düşünme, şeffaflık ve sosyal sorumluluk gibi yetkinliklerle iş dünyasına değer kattığını belirten Öz, nihai hedefin kadın ve erkeğin birbirini tamamladığı, yeteneklerin cinsiyetten bağımsız değerlendirildiği kapsayıcı bir ekosistem oluşturmak olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a teşekkür eden Hatice Öz, kadınların birbirine alan açmasının ve birlikte yürümenin önemine dikkat çekti.