abatec satın almasıyla Avrupa pazarında ağırlığını artırdı

Fiber optik teknolojileri alanında Türkiye’nin lider üreticilerinden SAMM, uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek büyük bir satın almaya imza attı. Şirket, Almanya'nın Billerbeck kentinde faaliyet gösteren ve pasif fiber optik bağlantı çözümlerinde uzmanlaşan abatec GmbH’nin yüzde 80 hissesini satın aldı. Anlaşma, ilerleyen dönemde kalan payların da devralınmasına yönelik bir opsiyonu içeriyor. Bu hamle ile şirketin büyüme yolculuğunda yeni bir sayfa açtıklarını söyleyen SAMM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akşit, 1995 yılından bu yana abatec’in son derece yüksek standartlara sahip sektörlerde derin teknik uzmanlık ve güçlü bir müşteri portföyü oluşturduğuna dikkat çekerek, temel önceliklerinin abatec'in köklü mühendislik kültürünü ve müşteri odaklı yaklaşımını koruyarak uzun vadeli büyümeyi desteklemek olduğunu vurguluyor.

Hizmet verdiği geniş yelpazede endüstriyel bağlantı şirketleri, medikal cihaz üreticileri ve global fiber optik firmalarını barındıran abatec, özellikle zorlu uygulamalar için tasarlanan özel kablolama sistemlerindeki mühendislik kabiliyetiyle tanınıyor. Bu ortaklık sayesinde SAMM’ın, güçlü Ar-Ge yetkinlikleri, operasyonel tecrübesi ve geniş uluslararası ağı ile abatec’in bir sonraki büyüme aşamasına doğrudan katkı sunacağını dile getiren Akşit, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

SAMM Teknoloji 2003 yılında kuruldu ve bugün 10 bin metrekarelik dev tesislerde üretim yapıyor. Bize SAMM’ın Türkiye fiber optik pazarındaki yerini ve bugünkü "küresel oyuncu" kimliğini nasıl inşa ettiğini anlatır mısınız?

Kurucular olarak hem aldığımız eğitim hem de iş tecrübelerimiz haberleşme ve daha çok da Fiber Optik haberleşmesi üzerine. Çok sevdiğimiz bir konu. İçinde fizik, kimya, elektrik-elektronik, optoelektronik, şimdilerde ise yapay zeka, optik çipler var. Yani sürekli gelişen bir konu, bu konuda kendimizi geliştirirsek, bulunduğumuz ekosisteme daha çok katkı yapacağımızı düşündüğümüz için işimize dört elle sarıldık, tüm gelişmeleri ve dünya pazarını takip ettik. Çok kıymetli iş birliktelikleri yaptık küresel aktörlerle.

Süreç içindeki kazançlarımızı da daima şirketimize koyarak daha güçlü olmaya çalıştık. 10 yılın üzerinde bir arge tecrübemiz var, bunları dünya standartlarında rekabet etmek üzere geliştirdik. O nedenle hangi pazara girdiğimizde ürünlerimiz genelde kabul görüyor. Bunu 2020 yılında CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) ziyaretimizde fark etmiştik. Bize gerçekten “bu zamana kadar neredeydiniz?” diye bir soru geldi. Ve ihaleyi kazandık. Bizden o kadar memnunlar ki, sözleşmemizi sekiz yıla uzattılar. Teknik konularda mütevazi olmaya gerek yokmuş. En üst düzey müşteride bile övgüler aldık ve bu bizi cesaretlendirdi.

Cirosal hacminiz ve çalışan sayınız nedir?

2025 yılında 32 milyon dolar üzeri bir ciro ile kapatıyoruz. Çalışan sayımız ise 200’ün üzerindedir. Kadın çalışan oranımız ise yüzde 40 gibi yüksek bir mertebede olup yaptığımız GES yatırımıyla da tükettiğimizden daha fazla elektrik üretmekteyiz.

Alkima Partners ve Türk Telekom Ventures gibi önemli ortaklarınız var. Bu güçlü sermaye ve yatırımcı yapısı, SAMM’ın uluslararası arenadaki rekabet gücünü nasıl etkiliyor?

Bizler kurucu ortaklar olarak henüz çok büyük olmasak da 2030 yılına kadar çok daha büyük olabileceğimizi gördük. Türk Telekom Ventures ve Alkima Partners ortaklıklarının bize çok katkıları oluyor. Öncelikle, daha çok işimize konsantre oluyoruz, sonrasında ise daha kurumsal ve ortaklardan bağımsız bir yapı bizlere güven veriyor. Bu da daha önce yapamadıklarımızı düşünme ve yapma fırsatı tanıyor. Avantajları saymakla bitmez ama en önemlisi kurduğumuz şirketimizin devamlılığı konusunda daha da emin olduk, çünkü ortaklarımız çok kaliteli bir ekibe sahip ve en az bizim kadar vizyoner kişilerden oluşuyor.

Portföyünüzde sadece kablo değil, akustik ve sıcaklık tabanlı algılama sistemleri gibi ileri teknoloji ürünler de var. SAMM’ı rakiplerinden ayıran temel mühendislik farkı nedir?

Aslında biz kablo üretiyoruz ama alışılmışın çok üstünde bir arge ve mühendislik ekibimiz var. Bunun temel nedeni ise bizlerin de gelişmeye/geliştirmeye meraklı olmamız. O nedenle 2009 yılında başladığımız Ar-Ge faaliyetlerini 2017 yılında “Arge merkezi” olarak tescil ettirdik. Ar- Ge yaparak da kar marjını artırabiliyorsunuz ve rakiplerinizle fark yaratabiliyorsunuz. Biz buna inandık ve fiber optik konularında yaptığımız Ar-Ge yatırımları yaklaşık 10 milyon doları aşmıştır. 2024 yılında Telekom sektöründe en çok arge yapan 5’inci şirketiz. İlk 3’ün Türk Telekom, Turkcell ve Huawei olduğunu düşünürseniz bu çok anlamlı bizim için. Şimdi bu Ar-Ge çalışmalarımızı hızlı bir şekilde dünya pazarına sunmaya başladık. Bu nedenle sadece fuar ve ziyaretler değil, Almanya başta olmak üzere kurduğumuz/kuracağımız ortaklıklarla pazara daha yakın olmayı bir zorunluluk olarak gördük.

Almanya’nın Billerbeck kentinde yerleşik abatec GmbH’nin yüzde 80 hissesini devraldınız. Onlarca Avrupa ülkesi ve şirketi arasından neden abatec’i ve Almanya pazarını seçtiniz?

Aslında bizim sektörümüzde çok fazla oyuncu yok. Toplam 50 firmadan oluşan bir kısa liste oluşturduk sonra bunların arasından bize en yakın işi yapan ve müşteri portföyüne sahip firmalar ile görüşmeler oldu. Ancak Abatec 30 yıllık bir firma ve çok güzel ve prestijli bir yere sahip sektörde. Aynı zamanda, ortağımız Paul Berg ile de çok iyi anlaştık en başından beri. O bize inandı, biz de kendisine inandık. Bizim onlardan, onların da bizden öğrenecekleri çok şey var. Amacımız iki yıla kalmadan Abatec’in büyüklüğünü ikiye katlamaktır.

Almanya, mühendislik standartları en yüksek ülkelerden biri. Bu satın alma, SAMM’ın Avrupa Birliği pazarındaki diğer ülkeler için bir "sıçrama tahtası" (hub) görevi görecek mi?

Evet. Almanya’daki üretim standardı gerçekten çok yüksek. Buna Abatec’te de şahit olduk. Kalite tabii ki bir bütündür. Ürünün kalitesinin yanı sıra, etiketlenmesi, paketlenmesi, taşınması, teslim edilmesi v.b. konularında çok ince düşünülmüş olması gerekir. SAMM olarak biz bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz ama Abatec’te bunun çok daha üst seviyede yapıldığını gördük. Bu da müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarıyor. Biz de hem bu disiplini öğrenmek hem de diğer pazarlara mümkün olduğu kadar Almanya iştirakimiz üzerinden hizmet vermek istiyoruz.

abatec’in medikal cihaz ve endüstriyel bağlantı gibi "zorlu uygulamalar" konusundaki uzmanlığı ile SAMM’ın üretim gücü birleştiğinde, ortaya ne tür yeni ürünler çıkmasını bekliyorsunuz?

İki yönlü diyebiliriz. Almanya’da olan bazı sektörler Türkiye’de yeteri kadar derin bir sektör değil ve özellikle Kimya, demir çelik, otomotiv, medikal gibi. Abatec de bu pazarlara çok özel fiber optik bağlantı kabloları üretmekte ve abatec ciddi bir pazara sahip. Türkiye ise savunma sanayiinde aynı durum söz konusu. Burada da biz savunma sanayindeki müşterimizle oturup birlikte ürün geliştiriyoruz. Başka hiçbir firmanın kullanmayacağı ürün de olabilir bunlar. O nedenle iki firmanın birbirine katacağı çok tecrübe olduğunu düşünüyorum.

abatec’in mevcut CEO’su Paul Berg görevine devam ediyor ve marka kimliği korunuyor. Bir Türk şirketi olarak, Alman iş kültürünü ve yerel yönetim yapısını koruma kararınızın arkasındaki temel strateji nedir?

Paul Berg’in bizimle birlikte olacak olması en önemli konulardan birisi. Biz aslında Almanya firmamızı 2020 yılında kurmuştuk. Aslında tecrübemiz oldu ve burada yaşadığımız tecrübe bize orada sıfırdan kurulmuş bir firma ile çok vakit kaybedeceğimizi öğretti. Türkiye ile çok farklı konular var, çok iyi olan yanları da var, bize çok ters gelen konular da var. Ama bunu öğrenmeye çalışarak vakit kaybetmek yerine bir ortakla yapmak bize daha uygun geldi. Abatec’in de 30 yılı aşan marka bilinirliği ve oturmuş altyapısını kullanarak Almanya’ya da katkılar yapacağınızdan eminiz. Bunu da Türk veya Alman yönetici veya çalışan yapacak gibi bir şartımız da yok. Paul Berg ile bunun planını yapmaya başladık bile.

SAMM, önümüzdeki 3-5 yıl içinde abatec’i tamamen bünyesine katmayı ve Avrupa'da başka satın almalar yapmayı planlıyor mu?

Evet, 2028 yılında kalan hisseleri de devralmış olmayı planladık. Aynı zamanda başka satınalmalar için de görüşmelerimiz sürüyor. Alkima Partners ile bu konuda tam bir uyum içerisindeyiz.