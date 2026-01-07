"Kullanılmış tekstil ithalatına izin kaynak verimliliğinde yeni bir dönemin başlangıcıdır"

İthalat, Kamu denetimi ve belirli koşullar çerçevesinde gerçekleştirilecek. İkinci el kullanılmış tekstil eşyaları belirlenen koşullar altında yalnızca üretim geri kazanım amacıyla ithal edilebilecek. Yapılan düzenleme ile Türkiye tekstili geri dönüşümde kalite çıtasını yukarıya çekiyor. Bu sayede, ülkemizin gelen ürünlerden katma değerli ve yüksek kalitede hammadde üretebilir hale gelmesi hedeflenecek. Geri kazanım amaçlı atık ithalatı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almak zorunlu olmakla birlikte ithalat, Bakanlık denetimi ve belirli koşullar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Kileci: “Türkiye İçin Stratejik Bir Kazanım”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Resmî Gazete’de yayımlanan bu düzenleme, tekstil sektörümüz açısından son derece önemli bir gelişmedir. Bu karar yalnızca atık yönetimi bakımından değil, aynı zamanda kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretim açısından da yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Kullanılmış tekstil ürünlerinin yeniden işlenerek hammaddeye dönüştürülmesi, dışa bağımlılığın azaltılmasına ve üretimde ciddi bir kaynak tasarrufuna imkan sağlayacaktır. Burada şunu da belirtmek isteriz ki, bu yaklaşım kuralsız, kontrolsüz bir atık akışı değil; kurala dayalı, izlenebilir ve kamu idaresi denetiminde yürütülecek kontrollü bir süreç oluşturacaktır.”

Kileci, bu modelin doğru altyapı ve standartlarla uygulanması halinde Türkiye’nin kullanılmış tekstil geri kazanımı ve üst dönüşüm alanında dünya ölçeğinde referans gösterilen ülkelerden biri olabileceğini vurguladı.

Yeşil Dönüşüm Vurgusu

TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu olarak hazır giyim ile birlikte 30 milyar doların üzerinde ihracata konu olan sektörün sürdürülebilir üretim kapasitesini güçlendirecek her türlü politika ve uygulamayı desteklediklerini belirten Kileci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu düzenleme, uzun süredir üzerinde çalıştığımız döngüsellik ve yeşil dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda Sektör Kurulumuzun ortaya koyduğu ortak iradenin somut bir sonucudur. Amacımız Türkiye’yi sadece bir üretim üssü değil, aynı zamanda sürdürülebilir tekstilin öncü ülkesi haline getirmektir. Bu vesileyle; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, emeği geçen tüm kamu yetkililerimize ve sürece katkı sunan sektör temsilcilerimize teşekkür ediyor; bu iş birliği kültürünü daha ileri hedeflere taşımakta kararlı olduğumuzu ifade ediyorum.’’

