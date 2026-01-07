ARF Technologies’ten yerli zaman sunucusu

ARF Technologies; enerji, elektrik, telekomünikasyon ve savunma sanayi gibi sektörlerin özel ihtiyaçlarını analiz ederek bu alanlara entegre son teknoloji ürünler sunuyor. Türkiye’nin ilk ve tek yerli zaman sunucusunu üreten ARF Technologies; savunma sanayi başta olmak üzere havacılık, telekomünikasyon, ulaşım, finans, enerji ve fabrika otomasyon sistemleri gibi birçok farklı sektör ve alanda operasyonel verimlilik ve veri güvenliğine katkıda bulunuyor. Radar sistemlerinden hava savunma sistemlerine kadar savunma sanayiinin birçok stratejik alanında yenilikçi çözüm olarak kullanılıyor. Nanosaniye düzeyinde hassas senkronizasyon sağlayan bu sistem; radar, hava savunma, haberleşme ve endüstriyel otomasyonda zaman bütünlüğünü garanti ediyor. Yerli üretim avantajı sayesinde bu tip ileri teknolojilere sahip olma maliyetinde önemli avantaj sağlanırken, sistem devreye alma ve dinamik satış sonrası hizmetler ile ürünün etkin kullanımı ve sürdürülebilirliğinde önemli avantajlar sağlanmış oluyor.

Savunmada Zaman Hassasiyeti İçin Yenilikçi Çözüm

ARF Technologies CTO’su Sinan Unan, Türkiye’de ilk ve tek yerli zaman sunucusu olarak öncü çalışmalarına devam ettiklerini belirterek; “ARF Technologies olarak Türkiye’nin ilk yerli ve milli zaman sunucusunu geliştirerek sektörde önemli bir ihtiyacı karşılamış olduk. Bu yenilikçi çözümümüz; başta radar sistemleri, insansız hava araçları, komuta kontrol merkezleri, askeri iletişim altyapıları ve ek olarak deniz taşımacılığı olmak üzere senkronizasyonun önemli olduğu pek çok projede kullanılıyor. Hassas zaman (PTP- Precision Time Protocol) sunucuları ise özellikle; savunma sistemlerinde, radar, haberleşme, görev bilgisayarı ve elektro-optik platformlar gibi zaman hassasiyetinin kritik olduğu alanlarda, yüksek güvenilirlik ve kesinlik sunarak operasyonel başarıya katkıda bulunuyor’’ diye konuştu.

ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı, TCDD gibi Türkiye’nin saygın kurumları ve prestijli projelerinde yer aldıklarına dikkat çeken Unan, “Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltarak milli savunma teknolojilerinin gelişimine ve ‘teknoloji odaklı kalkınma vizyonuna’ katkıda bulunuyoruz. Milli teknolojilerle savunma sanayimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Gelecek dönemde de enerji, telekomünikasyon ve savunma endüstrileri dahil olmak üzere farklı sektörlere yönelik yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler geliştirerek elektronik endüstrisinde öncü konumumuzu sürdüreceğiz’’ dedi.

Avrupa’daki Mega Binadan Deprem Bölgesine

• Avrupa’nın Mega Binasında; SynChoronos 700 Serisi, kullanıcı dostu tasarımı sayesinde farklı bina türlerine ve altyapılara kolayca entegre edilebilir. Avrupa’nın 66 katlı mega yapısında her 10 katında bir zaman sunucusu yerleştirilerek, sensörlerden hassas veri toplanması sağlandı.

• Deprem Bölgesinde Kritik Ölçümler; Kandilli Rasathanesi, ARF Technologies‘in ürettiği zaman sunucularını, tarihi ve mega yapılarda yapı sağlığı denetimi için kullandı. AFAD‘ın Yapı Sağlığı İzleme Sistemi Uygulama Yönergesi’ne uygun olarak, SynChoronos 700 Serisi Zaman Sunucusu, deprem riski bölgelerindeki kritik yapıların ivme ölçümlerinin eş zamanlı yapılmasını sağlayarak operasyonel dayanıklılığı sağlamak üzere tercih edildi.

• Emniyet Genel Müdürlüğü, Kandilli Rasathanesi ve İzmir Metrosu gibi farklı alanlardaki kritik altyapıları hassas senkronizasyonu için kullanılan ARF Technologies, enerji başta olmak üzere birçok sektörde kullanılıyor.

• Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilen yeni seri SynChoronos 700 Serisi, Askeri iletişim sistemleri, siber güvenlik uygulamaları, veri merkezleri ve kritik altyapılar için geliştirilmiş yüksek hassasiyetli zaman senkronizasyonu sağlayan SynChoronos Serisi, özellikle milli sistemlerin zaman bütünlüğünü garanti altına almasıyla ön plana çıkıyor.