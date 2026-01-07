Karnaval’dan yeni yatırım hamlesi

Dijital ses platformu Karnaval, 2026 yılında ses teknolojileri ve ses pazarlaması alanında yeni bir yatırım sürecine giriyor. Bu yatırım sürecinin bir parçası olarak Karnaval APP tamamen yenilenerek kullanıcılarla buluşacak. Teknolojik altyapı ve içerikte yapılacak iyileştirmelerle güncellenecek Karnaval APP ile kullanıcılar daha hızlı, verimli ve interaktif bir deneyim elde edecek. Yeni podcast serileriyle içerik yelpazesini genişletecek olan Karnaval, kullanıcı etkileşimini artıracak yeni nesil sesli içerik teknolojilerine yatırım yapacak ve akıllı cihazlarla etkileşim ve sesli ticaret gibi alanlarda yeni projeleri devreye alacak. Türkiye’nin en büyük dijital ses platformu Karnaval, 2025 yılını dijital ses ekosisteminde güçlü bir dönüşüm yılı olarak tamamlarken, podcast ve radyo dinleme sürelerinde önemli artışlar elde etti. Oyun ve e-ticaret alanlarına yapılan yatırımlar, platformun dijital ses pazarındaki konumunu güçlendirirken geliştirilen özel sesli içerikler genç dinleyicilerin platformla kurduğu etkileşimi daha da yukarı taşıdı.

"Yeni nesil sesli içerik teknolojilerine yatırım yapacağız"

2026 yılının, ses teknolojileri ve ses pazarlaması alanında Karnaval için heyecan verici olacağını vurgulayan Karnaval CEO’su Burak Can, “Kullanıcı etkileşimini artıracak yeni nesil sesli içerik teknolojilerine yatırım yapmayı planlıyoruz. Akıllı cihazlarla etkileşim ve sesli ticaret gibi alanlarda çok daha derinlemesine projeler geliştireceğiz. Bu yatırımlar, markaların sesle daha etkili bir şekilde hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlayacak” dedi. Dijital sesin gücünün giderek daha fazla hissedildiğini belirten Can, “2026 yılında ses teknolojilerini bir iletişim aracı olmasının ötesinde; markaların pazarlama stratejilerinin vazgeçilmez bir aracı olarak konumlandıracağız. Sesli reklam çözümlerimizle, markaların dijital deneyimlerini kişiselleştirerek ölçülebilir sonuçlar elde etmelerini sağlayacağız. Bu yatırımlar sayesinde sesli iletişim yoluyla hedef kitlelerine daha etkili ve verimli biçimde ulaşabilecekler” dedi.

"İşimizin temelinde duygu, his ve insan faktörü var"

Karnaval olarak 2026 yılında yapay zekâ yatırımlarını sürdürürken, işlerinin merkezinde insan ve duygu faktörünün yer almaya devam edeceğini vurgulayan Can, “Bizim işimizin temelinde duygu, his ve insan faktörü var. Dinleme alışkanlıkları ve mecralar değişti ama müzik ve ses, hayatımızın her anında var olmaya devam ediyor. Karnaval olarak, insanların hayatına sesle eşlik etmeyi ve bu bağı güçlendirmeyi sürdürmekten büyük keyif alıyoruz. Yapay zekâyı; içeriklerin kişiselleştirilmesi, kullanıcı deneyiminin daha akıllı ve daha verimli hale getirilmesi adına güçlü bir araç olarak konumlandırıyoruz. Kullanıcı davranışlarını analiz eden kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunan ve etkileşimi artıran yapay zekâ destekli sistemleri dijital platformlarımızda derinleştireceğiz. Sesli içeriklerimizde insanın kalbine dokunan ve duygusunu yansıtan projelere yatırım yapmayı sürdüreceğiz” dedi. Ayrıca Can, “Sesli reklam çözümlerimizi yapay zekâya daha entegre hale getirerek, markaların sesli içeriklerle kurduğu etkileşimi kişiselleştirilmiş ve optimize edilmiş bir yapıya kavuşturacağız. Teknolojiyi, insanın duygu ve düşüncelerine ulaşmada etkili bir köprü olarak konumlandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni yılda yeni podcast kanalları geliyor

Türkiye’nin podcast ekosistemine liderlik eden Karnaval, yeni yılda podcast alanında daha fazla yenilik ve zengin içeriklerle dinleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Markalar açısından podcast’ler, yüksek etkileşim ve sadakat oranlarıyla güçlü bir iletişim mecrası olarak öne çıkıyor. Sesli reklam çözümleri ve içerik sponsorluğu, markaların hedef kitleleriyle daha güçlü ve samimi bir bağ kurmasına olanak tanırken; farkındalık, etkileşim ve ölçülebilir geri dönüşler açısından da önemli avantajlar sağlıyor. Karnaval CEO’su Burak Can, “2025 yılındaki dinleyici kitlesindeki büyüme ve podcast dinleme süresindeki artış, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 2026 yılı için yeni podcast serileri hazırlıyoruz ve birkaç yeni anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Dinleyicilerimizin ilgi alanlarına hitap edecek özgün içerikler üretmek için çaba harcıyoruz. Yeni yılda, daha özgün ve çok çeşitli içeriklerin yer aldığı yeni podcast kanallarını platformumuzda dinleyicilerimizle buluşturacağız” şeklinde konuştu.

Zirveler ve sektör raporlarıyla dijital sesin nabzını tuttu

Karnaval, geçtiğimiz yıl Türkiye’de ve yurt dışında gerçekleştirilen 10’un üzerinde konferans ve zirvede aktif olarak yer alarak dijital ses ekosistemine ilişkin içgörülerini sektörle paylaştı. Bu etkinliklerde; kullanıcı davranışları, dijital ses ve podcast dinleme alışkanlıkları ile sesli reklam kullanımına yönelik gerçekleştirdiği kapsamlı araştırmaların sonuçlarını paylaştı. Karnaval’ın veriye dayalı analizleri, 2025 yılında dijital ses ekosisteminin en güçlü büyüme alanının podcast olduğunu ortaya koyarken; podcast dinleme süreleri ve kullanıcı sayısında kaydedilen çarpıcı artış, sesin markalar ve içerik üreticileri için stratejik mecra haline geldiğini net bir biçimde gösterdi. Karnaval, kendi bünyesinde üretip yayınladığı raporlar ve sektör içgörüleriyle Türkiye’de dijital sesin geleceğine yön veren aktörlerden biri olmayı sürdürdü.

Sanata güçlü medya desteği

Karnaval, 2025 yılı boyunca kültür, sanat, spor ve eğlence alanında geniş kitlelere ulaşan birçok etkinliğin medya sponsoru olarak ekosisteme değer kattı. Guns N’ Roses konseri, İstanbul Maratonu, Buika & Kibariye Türkiye Turnesi, Çanakkale Müzik Festivali ve Efes Ultra Maratonu gibi büyük organizasyonların yanı sıra; IKSV, Enka Sanat, Jolly Joker ve IF Performans gibi Türkiye’nin önde gelen kültür ve sanat kurumlarıyla gerçekleştirilen medya sponsorlukları ile sanatın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağladı. Aynı zamanda, küresel ölçekte yürüttüğü reklam ve iletişim çalışmalarıyla markaların uluslararası görünürlüğünü desteklemeye devam etti. İnsan kaynağına yatırım da Karnaval’ın öncelikleri arasında yer aldı. Karnaval Akademi kapsamında her yıl öğrenci grupları, sekiz haftalık eğitim programına dâhil edilerek ilgi duydukları alanlarda Karnaval ’da staj yapma fırsatı yakalıyor. Programı başarıyla tamamlayanlar ise Karnaval bünyesinde kadroya kazandırılıyor. Bugün Karnaval Akademi’den gelerek Karnaval ’da profesyonel hayata adım atan birçok kişi yer alıyor.

