Türk Hava Yolları'nın bilgilendirmesine göre Haziran 2024 döneminde 7,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde %4,9 artarak 8,2 milyon olarak gerçekleşti. KAP bildiriminde yer alan diğer detaylar şöyle:

• Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Haziran 2024 döneminde 2,6 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde %5,9 artarak 2,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.

• Yolcu doluluk oranı Haziran 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,3 puan düşerek %82,2 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %81,4 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %88,6 olmuştur.

• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Haziran 2024 döneminde 22,1 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde %7,1 artarak 23,6 milyar olarak gerçekleşmiştir.

• Taşınan Kargo-Posta, Haziran 2025 döneminde 2024 yılına göre %3,1 artarak 180,1 bin ton olarak kaydedilmiştir.

Ortaklığımızın Ocak – Haziran 2025 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

• Ocak – Haziran 2024 döneminde 40,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde %3,9 artarak 42,2 milyon olarak gerçekleşmiştir.

• Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Haziran 2024 döneminde 15,1 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde %8,2 artarak 16,3 milyon olarak gerçekleşmiştir.

• Yolcu doluluk oranı Ocak – Haziran 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,6 puan artarak %81,4 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %81,1 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %84,6 olarak gerçekleşmiştir.

• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Haziran 2024 döneminde 122,1 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde %5,6 artarak 128,9 milyar olarak gerçekleşmiştir.

• Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Haziran 2024 döneminde 989,3 bin ton iken, 2025 yılının aynı döneminde %3,2 artarak 1,02 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

• 2025 Haziran ayı sonunda filodaki uçak sayısı 485 olmuştur.

Trafik sonuçları konsolide olup, Türk Hava Yolları ana marka ve AJet verilerini içermektedir.

