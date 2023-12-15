Türkiye, halka arzda Avrupa şampiyonu

Avrupa’da Denetim ve danışmanlık şirketi EY, Global Halka Arz Trendleri 2023 Raporu’nu yayımladı. Buna göre dünya genelinde halka arz sayısı 2022 yılına kıyasla 2023’te yüzde 8 azaldı ve bin 298 şirket halka arz edildi. 2022 yılında bin 415 şirket halka arz edilmişti.

Halka arz büyüklüğünde ise 2022 yılındaki 184,3 milyar dolardan, 2023 yılında yüzde 33 kayıpla 123,2 milyar dolara geriledi. Gelişen ülkeler 2023’te halka arz furyasında öne çıktı.

Rapora göre Endonezya, Malezya ve Türkiye’de halka arz büyüklükleri son 5 yıllık ilk halka arz (IPO) faaliyetleri ortalamalarına göre hızlı artış kaydetti. Türkiye’de önceki gün itibariyle 52 şirket bu yıl halka arzını tamamlayıp borsada işlem görmeye başladı.

Türkiye borsası ise halka arz coşkusuyla dünyada sayı olarak ilk 11’inci, halka arz büyüklüğü bakımından ise 10’uncu borsa olmayı başardı.

Avrupa’da ise Türkiye rakip tanımadı ve 3 milyar dolar halka arz büyüklüğü ile Avrupa’da 2,3 milyar dolarlık halka arzıyla İsviçre, 2,1 milyar dolar halka arz büyüklüğü ile Almanya'yı geride bırakarak zirveye çıktı.