Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı ekim ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ekimde bütçe gelirleri 1 trilyon 298,3 milyar TL, bütçe giderleri ise 1 trilyon 779,4 milyar TL oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 481,1 milyar TL açık verdi.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 478,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde faiz dışı bütçe açığı ise 179,8 milyar TL olarak kaydedildi.

10 aylık bütçe açığı 2,3 trilyon TL'yi aştı

Ocak-ekim dönemine ilişkin bütçe gerçekleşmelerinde ise merkezi yönetim bütçe giderleri 15 trilyon 727,5 milyar TL'ye ulaşırken, bütçe gelirleri 13 trilyon 406,1 milyar TL oldu.

Böylece yılın ilk 10 ayında merkezi yönetim bütçesi 2 trilyon 321,4 milyar TL açık verdi.

Faiz dışı fazla 231 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, ocak-ekim döneminde faiz dışı bütçe giderleri 13 trilyon 175,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde merkezi yönetim bütçesinde 231 milyar TL faiz dışı fazla kaydedildi.