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Ulusoy Elektrik'ten Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a Rekabet Kurumu soruşturması hakkında açıklama yaptı. Açıklamada 19.272.557,17-TL idari para cezası verilmesine karar verildiği belirtildi.

14 Mart 2025 | 21:54
Son Güncellenme: 14 Mart 2025 | 21:57
Ulusoy Elektrik'ten Rekabet Kurulu kararı hakkında açıklama

Açıklama şöyle: Şirketimizin 17 Mayıs 2024 tarihli KAP açıklamasında, Rekabet Kurulu tarafından Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin de içinde bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak 4054 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına ve açılan soruşturmanın trafo, beton köşk ve orta gerilim sektörlerinde faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında daha önce açılmış soruşturmalarla birleştirilerek yürütülmesine karar verildiği açıklanmıştır. Soruşturma toplamda 17 teşebbüsü kapsamaktaydı. Söz konusu soruşturmaya ilişkin gerekli yasal işlemler, sözlü savunma toplantısına katılım da dahil olmak üzere şirketimiz tarafından yerine getirilmiştir.

Rekabet Kurulu'nun 13 Mart 2025 tarih ve 2023-2-001 Dosya No.lu kararına ilişkin olarak Şirketimize gönderilen 13 Mart 2025 tarih ve E-13183850-110.03.06-109999 sayılı yazı ile:

Soruşturma Raporu, Ek Görüş, toplanan deliller, yazılı savunmalar ve sözlü savunma beyanlarına dayanılarak:

·         Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine;
·         Bu nedenle, 27.12.2024 tarih ve 32765 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik'in 5/1, 5/2, 5/3(a) ve 7/1(d) hükümleri uyarınca Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden %0,5538 oranında olmak üzere 19.272.557,17-TL idari para cezası verilmesine karar verildiği bildirilmiştir. Kurul'un kararı, Ankara İdare Mahkemelerinde yargı denetimine tabi tutulabilecek idari bir karardır. Şirket, kendisine yöneltilen iddiaları reddetmekte ve rekabet mevzuatı da dahil olmak üzere ilgili tüm kanun, yönetmelik ve yasal düzenlemelere uyum ve bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir.

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Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket (12 Mart)
Borsada dün geri alım yapan 4 şirket
Savunma rallisiyle hisse değeri hızla artan şirket
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
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