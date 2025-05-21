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Vestel'den haberlerle ilgili KAP'a açıklama var

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

21 Mayıs 2025 | 12:52
Vestel'den haberlerle ilgili KAP'a açıklama var

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Şirketten Kamuyu Aydınlama Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

"Bir kısım haber sitelerinde, Grubumuz CEO'su Sn. Ömer Yüngül'ün 20.05.2025 tarihindeki basın açıklamaları ile ilgili haberlere ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9'ncu maddesi hükmü kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur:

Şirketimizce finansal borç geri ödeme yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirilmektedir.

"İŞTEN ÇIKARMALAR"

Haberlere konu işten çıkarmalar, şirketimiz stratejik hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla sınırlı olup, yasal mevzuat çerçevesinde ve çalışanlarımızın tüm yasal haklarına saygı gösterilerek yapılmaktadır. Mevcut durum itibarıyla sermaye piyasası mevzuatında aranan önemlilik eşiklerini aşan bir durum söz konusu değildir.

"SATIŞLA İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI YOK"

Şirket aktiflerimizin satışına ilişkin herhangi bir konunun gündemde olmaması sebebiyle bugün itibariyle alınmış yönetim kurulu kararı bulunmamakta olup, şirketimizin söz konusu haberler ile ilişkisi yoktur. Olası aktif satışları ticari hayatın olağan akışı içinde gerektiğinde Şirket'imiz özelinde değerlendirilecek bir konudur.

"AMERİKA PAZARI"

Şirketimizce hasılat politikası ve hasılatın bölgesel çeşitlendirilmesi kapsamında, Amerika pazarına ilişkin fırsatlar yakınen takip edilmekte olup, muhtelif işbirlikleri üzerine potansiyel müşteriler ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır"

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli Bloomberg, Zorlu Holding'in 4,9 milyar dolarlık borç yüküyle ilgili yatırımcıların endişelerini gidermek amacıyla, ülkenin en büyük kurumsal yeniden yapılandırma işlemlerinden birini gerçekleştirerek varlık satışları ve işten çıkarmalar için hazırlık yaptığını iddia etmişti. Haberdeki kaynaklara göre, arazi varlıkları da dahil olmak üzere varlık satışları öncelikli bir konuydu. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticilerinden Zorlu Holding iştirakı Vestel Elektronik, toplam işgücünün yaklaşık yüzde 10’unu oluşturan iki bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

ZORLU HOLDİNG CEO'SUNDAN AÇIKLAMA

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül ise borç yapılandırma haberlerini Bloomberg HT’ye değerlendirmişti. "İki bin kişi işten çıkarma doğrudur ama tamamen verimlilik için… Vestel’de 2 bin kişilik işten çıkarma üretim kapasitesi olumsuz etkilenmeyecek, aksine artacak. Borcun FAVÖK’e oranında üç çarpanı sürdürülebilir görüyoruz” açıklamasında bulunan Yüngül, borç ödeme konusunda bir problem olmadığını sözlerine etkiledi. Yüngül, “İhracatı kuvvetli bir grubuz verimlilikler ile daha iyi olacağız. Avrupa dışında pazarlarda daha etkin olmak hedefimiz, özellikle ABD pazarında. Şu an ABD’den çok ciddi fırsatlar geliyor, değerlendiriyoruz. Kaynak ve yatırımlarımızı ABD’ye çevirdik, Eylül’de güzel haberler alacağız” dedi.
 

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SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Mayıs)
Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 hisse var
Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti
Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
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