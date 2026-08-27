2026 KPSS Ortaöğretim başvuru süreci başladı. Adayların gündeminde başvuru tarihleri, başvuru şartları ve işlemlerin nasıl yapılacağı yer alıyor. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
1 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı
ÖSYM, 27 Ağustos 2026 tarihinde yayımladığı duyuruyla 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim için başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Lise mezunu adayların başvuruları 27 Ağustos ile 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
Adayların, belirtilen süre içerisinde başvuru işlemlerini tamamlaması gerekecek.
2 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman sona erecek?
KPSS Ortaöğretim sınavına katılmak isteyen lise mezunu adaylar için başvuru dönemi başladı. ÖSYM’nin belirlediği takvime göre 27 Ağustos’ta açılan başvuru ekranı, 8 Eylül 2026’ya kadar erişime açık olacak.
Bu süre içerisinde işlemlerini tamamlayamayan adaylara ayrıca geç başvuru hakkı tanınacak. Geç başvurular 15 Eylül’de başlayacak ve 16 Eylül saat 23.59’a kadar devam edecek.
3 2026 KPSS Ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır?
KPSS Ortaöğretim sınavına başvuracak adaylar, işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.
AİS üzerinden başvuru yapmayı tercih eden adayların, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavın başvuru bölümüne ulaşması gerekiyor. Bu aşamada adaylardan kişisel ve eğitim bilgilerinin güncelliğini kontrol etmeleri istenecek. Gerekli kontrollerin yapılması ve bilgilerin onaylanmasının ardından başvuru işlemi tamamlanabilecek.