KPSS Ortaöğretim sınavına başvuracak adaylar, işlemlerini ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek.

AİS üzerinden başvuru yapmayı tercih eden adayların, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili sınavın başvuru bölümüne ulaşması gerekiyor. Bu aşamada adaylardan kişisel ve eğitim bilgilerinin güncelliğini kontrol etmeleri istenecek. Gerekli kontrollerin yapılması ve bilgilerin onaylanmasının ardından başvuru işlemi tamamlanabilecek.