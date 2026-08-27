Lavaboya dökülmesin diye harekete geçtiler: Atıkları ekonomiye kazandıracaklar

Muhtar Esra Polat da çevreyi kirleten atık yağları değerlendirilebilir bir kaynak olarak gördüklerini söyledi.

İnönü Üniversitesinin üretim yapmaları için kendilerine yer tahsis ettiğini ifade eden Polat, şöyle devam etti:

"Güzel sonuçlar aldık. Bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Atıkları yeniden kaynaklara dönüştürerek ekonomiye kazandırmak en büyük amacımız. Burada sabun üretiyoruz, aslında değer üretiyoruz. Kadınlar emek veriyor. Ticari hiçbir kaygımız ve amacımız yok. Ürettiğimiz sabunları kurum ve kuruluşlara, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere bağışlamak istiyoruz. Şu ana kadar 300 litre civarında atık yağ topladık."