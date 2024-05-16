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Yabancılardan tarihin en güçlü ikinci tahvil alımı

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Mayıs haftasında aldığı 2 milyar 832,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 2013'ten bu yana en güçlü alım olarak kayıtlara geçerken, yabancıların DİBS stoku, 6 milyar 796 milyon dolarla son 3 yılın zirvesine çıktı.

16 Mayıs 2024 | 15:57
Yabancılardan tarihin en güçlü ikinci tahvil alımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Mayıs haftasında net 2 milyar 832,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 84,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 17,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece yurt dışında yerleşikler 7 haftadır DİBS alımlarını sürdürürken, geçen haftaki DİBS alımı, tarihteki en büyük ikinci ve son 11 yılın en yüksek alımına işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Mayıs itibarıyla 39 milyar 534,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 10 Mayıs'ta 40 milyar 382,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde, 3 milyar 927,3 milyon dolar olan yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 796 milyon dolarla yaklaşık son 3 yılın zirvesine çıkarken, ŞBS stokları 211 milyon dolardan 229,6 milyon dolara yükseldi.

 

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