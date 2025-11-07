2 kente bilim merkezi kuruluyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Kacır, Şırnak ve Hakkari'de gerçekleştirdiği programlarda, gençlerin bilim ve teknolojiye erişimlerini güçlendirecek kritik adımları duyurdu.

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin bölgedeki gençlerle daha da güçleneceğini vurgulayarak, "Şırnak'ın pırıl pırıl çocuklarının ve gençlerinin, düşünen ve üreten bir nesil olarak yetişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Şırnak’ta DENEYAP Teknoloji Atölyesi’ni kurduk ve 11 yaşından itibaren özel yetenekli çocuklarımızı Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı’nda geleceğe hazırlıyoruz. Şırnak’ta çok sayıda yetenekli gencimiz var. Robotik, yazılım, siber güvenlik ve yapay zeka eğitimleriyle onları geleceğe hazırlıyoruz. Bu potansiyeli daha da güçlendirmek için Sayın Valimizle görüştük. Yapımı planlanan ve Nuh'un Gemisi'ni sembolize eden binanın içini TÜBİTAK olarak donatarak Şırnak’a çok yakışan bir bilim merkezini Şırnaklı çocuklara beraberce kazandıracağız” dedi.

Şırnak ve Hakkariye bilim merkezi ile milli teknoloji atölyesi kurulacak

Bakan Kacır, Şırnak Üniversitesine de milli teknoloji atölyesi kurulacağını belirterek, "Şırnaklı gençlerin Milli Teknoloji Hamlesi’nin parçası olmasını önemsiyoruz. TEKNOFEST süreçlerinde daha aktif olmaları, daha fazla proje üretmeleri için üniversitemize TÜBİTAK eliyle milli teknoloji atölyesi kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.



HAKKARİ’YE BİLİM MERKEZİ SÖZÜ

Hakkari programında da gençlere yönelik benzer adımlar atılacağını kaydeden Bakan Kacır, "Hızla çalışacağız ve uygun bir adreste Hakkari’mizin gençleri ve çocukları için bir bilim merkezini de kentimize kazandıracağız. Dünyanın en büyük teknoloji festivallerini ülkemizde gerçekleştiriyoruz. 2018’den bu yana TEKNOFEST’lerde yüz binlerce öğrencimizle bir araya geldik. Onların hayallerine ortak olduk. Araştırmalarına geliştirmelerine, projelerini en nihayetinde teknoloji girişimlerine dönüştürme yolculuklarında önlerindeki engelleri kaldırmak için çabalıyoruz. Bu çabalarımızı üniversitelerde daha kalıcı kılmak için mili teknoloji atölyeleri yapım sürecini başlattık. Buradan ilgili arkadaşlarıma talimat veriyorum. Hakkari Üniversitemize de milli teknoloji atölyemizi hemen 2026 başında kuracağız. Üniversitemizin teknoloji geliştirme serüvenine daha güçlü destek sağlayacağız. Atölyenin içini TÜBİTAK’la donatıp hazır hale getirelim. Milli teknoloji atölyemizi üniversitemize birlikte kazandırmış olalım" dedi.

