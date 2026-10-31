Asya’nın en büyük HoReCa buluşması HOSTECH by TUSİD kapılarını açıyor

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) iş birliğiyle düzenlenen dev organizasyon, HORECA (hotel, restoran, catering) sektörünün küresel ölçekteki en önemli buluşma noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 11 salonda düzenlenecek fuar, gastronomi, ağırlama ve ikram teknolojilerindeki son yenilikleri ve sektör profesyonellerini tek çatı altında buluşturacak.

Sektörün küresel devleri İstanbul’da buluşuyor

Yerli ve yabancı 30 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ağırlanmasının beklendiği HOSTECH by TUSİD, uluslararası ticaret hacmine önemli katkı sağlamayı amaçlıyor. Fuar kapsamında, başta Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Avrasya bölgeleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda satın alma heyeti ve sektör profesyoneli ağırlanacak. Ağırlama ve gastronomi ekosistemindeki sivil toplum kuruluşlarının da yoğun katılım göstermesinin beklendiği fuar, yeni ticari iş birliklerinin kurulmasına ve ihracat fırsatlarının geliştirilmesine zemin hazırlayacak.

Endüstriyel mutfaktan otel teknolojilerine geniş ürün yelpazesi

Fuar boyunca sergilenecek geniş ürün yelpazesi, işletmelerin tüm ihtiyaçlarına tek noktadan çözüm sunacak. Ziyaretçiler, endüstriyel mutfak ve pişirme ekipmanlarından soğutma ve iklimlendirme sistemlerine, çamaşırhane ve hijyen ekipmanlarından otel mobilyalarına, tekstil ürünlerine ve iç mimari çözümlerine kadar binlerce yenilikçi ürünü yakından inceleme fırsatı bulacak. Ayrıca kahve ve fırın makineleri, catering ekipmanları, servis ve sunum ürünleri ile anahtar teslim ticari projeler de fuar alanında vitrine çıkacak.

Gastronomi dünyasının kalbi Culinary Cup yarışmasında atacak

Ticari bir platform olmanın yanı sıra sektörel etkinliklere de ev sahipliği yapacak olan HOSTECH by TUSİD, fuar süresince gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak. Fuarın 3. salonunda, Anadolu Aşçılar Federasyonu (AGAFED) organizasyonuyla Culinary Cup Şefler Yarışması gerçekleştirilecek. Sektörün usta ve yetenekli şeflerinin hünerlerini sergileyeceği bu heyecan dolu yarışma, ziyaretçilere lezzet ve gösteri dolu anlar yaşatacak. HOSTECH by TUSİD, 10-13 Kasım 2026 tarihleri arasında 10.00-19.00, fuarın son günü olan 14 Kasım 2026 tarihinde ise 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.