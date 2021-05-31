Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta gerçekleştirdiği üç yıl vadeli Euro cinsi tahvil ve üç yıl vadeli Euro cinsi kira sertifikası doğrudan satışlarıyla toplam 14 milyar TL borçlandı. Hazine böylece ay genelinde iç piyasalardan toplamda 39,4 milyar TL borçlanmış oldu.

Uzmanlar; borçlanma programında 2021 Mayıs için 55,1 milyar TL’lik iç borç servisi karşılığında toplam 44 milyar TL iç borçlanma öngörüyordu. Hazine’nin üç aylık (Haziran-temmuz-ağustos) iç borçlanma stratejisi ise 31 Mayıs Pazartesi açıklanacak.

Daha önce açıklanan iç borçlanma stratejisine göre Hazine’nin haziran ayında 31,5 milyar TL’lik bir iç borç servisi gerçekleştireceği aktarılıyor. Bunun karşılığında ise toplam yedi ihale ve bir kira sertifikasının doğrudan satışıyla 33,8 milyar TL iç borçlanma öngörüldüğü belirtiliyor.

İki yıllık gösterge faiz ise yüzde 19’lara yakın seyrediyor. TCMB’nin enflasyon odaklı para politikasında kur riskine karşı sıkı duruşunu bir süre daha devam ettirmesi, gösterge faizde de mevcut seviyelerin devamı bekleniyor.