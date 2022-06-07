Fongogo bin 500’ün üzerinde projeye 10 milyon TL üzerinde kaynak sağladı. Fongogo Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Çebi, “Üç yıl içerisinde 400 girişimin 1 milyar TL’nin üzerinde fon bulmasına aracılık etmeyi planlıyoruz” diyor.

Fongogo, 2013 yılından bugüne kadar bin 500’ün üzerinde projeye 10 milyon TL üzerinde kaynak sağladı. Fongogo Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Çebi, “Üç yıl içerisinde 400 girişimin 1 milyar TL’nin üzerinde fon bulmasına aracılık etmeyi planlıyoruz” diyor.

2013 yılında kurulan Fongogo, her türlü projenin hayata geçmesi için ihtiyaç duyulan sermayenin kitlelerin desteğiyle bir araya getirilmesine aracı olan bir platform.

Proje sahiplerinin kampanya sayfalarını yaratıp ödeme sistemlerini kullanabilecekleri ve kampanyalarını yürütebilecekleri düzeneği Fongogo sağlıyor. Fongogo, yakın zamanda ürün gamına paya dayalı ve borca dayalı fonlama dikeylerini de ekleyerek bütüncül bir alternatif finansman platformu olma yolunda ilerliyor.

Fongogo Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Çebi, “Üç yıl içerisinde 400 girişimin 1 milyar TL’nin üzerinde fon bulmasına aracılık etmeyi planlıyoruz” diyor. Çebi ile hedeflerini ve gelecek planlarını konuştuk.

Fongogo olarak bugüne kadar kaç start up’a ne kadarlık fon sağladınız?

Türkiye’nin öncü kitle fonlama platformu olarak 2013 yılından bugüne kadar bin 500’ün üzerinde projeye 10 milyon TL üzerinde kaynak sağladık.

Bu yıl ve önümüzdeki yıl kaç start up’a ne kadarlık fon sağlama hedefiniz bulunuyor?

Fongogo olarak 90 bine yakın üyemizle kitle fonlamanın dört dikeyinde; ödül, bağış, paya ve borca dayalı fonlama sağlayabiliyoruz. 2022 yıl sonuna kadar platform üzerinden 50 kampanya yayına alarak 50 milyon TL üzerinde fon sağlamayı hedefliyoruz.

Ayrıca üç yıl içerisinde 400 girişimin 1 milyar TL’nin üzerinde fon bulmasına aracılık etmeyi planlıyoruz. Start up’lara ne gibi destekler sağlıyorsunuz?

Örneğin; Sabancı Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının, sürdürülebilir tarım için yüksek teknoloji geliştirmek amacıyla kurduğu SOYL-GEL öne çıkan projelerimizden biri.

Ağırlığının 600 katı suyu tutarak kullanılan sulama suyunun yarı yarıya düşmesini sağlayan bir ürün geliştiren SOYL-GEL ile birlikte hayata geçirdiğimiz ‘Gelecek Kadınların Bereketli Ellerinde Yeşerecek’ projesi için ödül bazlı kitle fonlamasıyla 175 bin TL fon toplanması hedefleniyor.

Bunun yanı sıra kampanya başvurusu yapan proje ve şirketlerin proje yazımından hukuk ve mali müşavirliğe kadar her türlü ihtiyacını karşılamak istiyoruz.

Paya dayalı ve borca dayalı fonlama konusunda ne gibi çalışmalar gerçekleştireceksiniz? Bu anlamda nasıl bir sistem işleyecek?

6 Ocak’ta SPK’nın yetkilendirmesi ile faaliyet alanlarımıza paya dayalı kitle fonlamayı da dahil ettik. Paya dayalı kitle fonlaması; bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu, tamamen elektronik ortamda hizmet veren platform aracılığıyla birey ve kurumlardan yatırım şeklinde toplamasını sağlıyor.

Bu modelle yatırımcıların halka açık olmayan girişimlere yatırım yapabilmeleri ve elde edilen fonlamayla işletmelerin büyüme hızlarını artırmaları sağlanıyor.

Borç dikeyi ise şirketlerin aradıkları kaynağı kitlelerden borç yolu ile bulması ve yatırımcının ise verdiği borç karşılığında bir faiz geliri elde etmesini sağlıyor. 2023’te paya dayalı faaliyetlerimize borç dikeyini de ekleyeceğiz.

“DİJİTAL MELEK YATIRIM AĞI KURACAĞIZ”

“Fon ve dijital melek yatırım ağı yapılarımızı devreye alarak fonlama kampanyalarını destekleyeceğiz. Kurumsal iş birlikleri çok önem verdiğimiz bir alan. Bu çerçevede farklı kurumlarla kitle fonlaması özelinde iş birliği anlaşmaları gerçekleştireceğiz. Kitle fonlamasının konvansiyonel finansman yöntemleriyle birebir işleyen bir model olduğunu düşünüyorum, bunu da yapacağımız iş birlikleriyle kanıtlamak niyetindeyiz.”