Teknoloji girişimlerine 200 milyon TL yatırım yapacak TechOne fonu kuruldu. Fonla yapay zeka, robotik, medikal teknolojiler gibi alanlarda faaliyet gösteren ve global pazarda rekabet edebilecek erken aşama 50’den fazla teknoloji girişimine yatırım yapılacak.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Actus Portföy ve Tarvenn Ventures liderliğinde kurulan TechOne ile global pazarda rekabet edebilecek yüksek teknoloji üreten en az 50 erken aşama girişime yatırım yapılması planlanıyor.

Yatırım yapılan girişimlere 30’dan fazla tam zamanlı profesyonel ile sermayenin yanında bilgi, tecrübe ve bağlantıları da sunacak olan TechOne fonu, uluslararası bağlantıları ve tecrübesiyle Türkiye’den çıkan teknoloji girişimlerinin globaldeki başarı şansını arttırmayı hedefliyor.

TechOne fonu ile yapay zeka, robotik, medikal teknolojiler, ileri malzeme ve nesnelerin interneti alanları öncelikli olmak üzere sektör ayrımı olmadan erken aşama 50’den fazla teknoloji girişimine yatırım yapılacak.

Yüksek teknoloji girişimlerinin özellikle global pazarlarda büyümelerine önem verilecek. Birçok farklı ülkede yatırım yapmış ve operasyon yürütmüş tecrübeli fon ekibi girişimlere her alanda destek vermeyi hedefliyor.

Böylece girişimlerin hızlı bir şekilde ölçeklenmesi, devam yatırımlarına kolay erişmesi ve global başarı hikayeleri çıkarması sağlanacak.

GLOBAL ODAKLI GİRİŞİMLER

Yönettiği portföy büyüklüğü 1,2 milyar TL’yi aşan ve bir Global Yatırım Holding iştiraki olan Actus Portföy, Türkiye’nin en büyük yerli sermayeye sahip portföy yönetim şirketleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin ilk kurumsal girişim sermayesi fonu olan Logo Ventures’ın da kurucusu olan Actus, yönettiği özel sermaye fonları ile teknoloji yatırımlarından enerji ve altyapı yatırımlarına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteriyor.

Actus Portföy Yatırım Direktörü ve TechOne Yönetici Ortağı Yiğit Arslan, TechOne fonu ile ülkemizden çıkan erken aşamadaki global odaklı teknoloji girişimlerini destekleyeceklerini söylüyor.

TechOne Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk ise Türkiye’den çıkan global başarı hikayelerinin önümüzdeki yıllarda hızla artacağına inandığını belirtiyor. Kopuk, “Yatırımcısı ve operasyonel ortağı olduğumuz TechOne ile girişim ekosistemine 200 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlayacağız” diyor.