Bolgani 60 şubeye ulaşacak
Döner sektörünün yeni markası Bolgani Döner, yıl sonuna kadar 60 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Maliyetleri düşürerek et dönerin 10 TL’den satıldığı şubeler için ciro hedefi aylık 250 bin ile 300 bin TL arasında değişirken, yüzde 35 kâr marjı ile çalışılıyor.
BURCU TUVAY
[email protected]
Türk lezzeti döner, her yıl farklı markaları da arasına katarak çok dinamik ve sürekli büyüyen bir sektör yarattı. Türkiye’de yaklaşık 35 bin döner şubesinin olduğu tahmin ediliyor.
Sekiz yıldır farklı bir markanın döner işletmeciliğini yapan ve kendi markasını kurma kararı alan Musa Alp, Bolgani Döner ile franchise şubeler açacak.
Hesaplı uçuş konseptli havayolu şirketlerini örnek aldıklarını ve bu kapsamda tüm fazla maliyetleri ortadan kaldırdıklarını söyleyen Alp, yüzde 100 et döneri sadece 10 TL’ye satışa sunduklarını belirtiyor.
Alp, bu avantajı domates, turşu, patates gibi dönerin içerisine konulan yan ürünleri kaldırarak sağladıklarını anlatıyor. Kadıköy, Ümraniye ve Tepeüstü’nde olmak üzere İstanbul’da üç şube ile hizmet veren marka için yıl sonuna kadar 60 şubeye ulaşılması hedefleniyor.
Şubeler self servis hizmet verdiği için yaklaşık altı personel yeterli oluyor. Bir şubenin toplam yatırım maliyeti 80 bin ile 150 bin TL arasında değişiyor. Musa Alp, bir yatırımın sekiz ay gibi bir sürede geri döndüğünü ifade ediyor.
Alp, “Günde 800 ile bin arasında müşteri ağırlıyoruz. Lokasyonun yoğun olduğu bölgeleri tercih ediyoruz” diyor. Şirket, ilk etapta Bakırköy, Şişli, Avcılar, Esenler, Esenyurt, Kadıköy ve Sultanbeyli’de büyümeyi hedefliyor.
YAN ÜRÜNLERDEN TASARRUF
Bolgani Döner’de yüzde 35 kâr marjı ile çalışılıyor. Bir şubenin ortalama cirosunun 250 bin ile 300 bin TL arasında olduğu ifade ediliyor. Şubelerden royalty ücreti alınmıyor.
Şubelere kurulum ve personel desteği sağlanıyor. Musa Alp, şubelerde sadece kredi kartı ve nakit ödeme aldıklarını, böylelikle işletmeye nakit akışı sağladıklarını söylüyor.
İstanbul’da 20 milyon TL’ye döner üretimi için özel bir fabrika kurduklarını belirten Musa Alp, etlerin tamamının kendi üretimleri olduğunu vurguluyor. Maliyetlerin her aşaması kendi kontrollerinde olduğu için hesaplı ürünleri hem bayilere hem de son tüketicilere ulaştırabildiklerini de söylüyor.
Büyüme ve yatırımlar kapsamında yıl sonuna kadar toplam çalışan sayısının 150 kişiyi aşması öngörülüyor. Alp, “Yüzde 100 yaprak etten, hiç kuzu yağı katmadan, dana eti ve yağını kullanarak döner yapıyoruz.
Yan ürünlerden ettiğimiz tasarrufun tamamını döner fiyatına yansıtıyoruz ve piyasada 25 TL’ye satılan yüzde 100 yaprak dönerin porsiyonunu, çok küçük bir kâr marjı ile 10 TL’den döner tutkunları ile buluşturuyoruz” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?