Çiğköfte sektörü, franchising verilerek binlerce girişimci yarattı. İşte bunlardan biri olan Elazığlı Çiğköfteci Ahmet Usta da franchising vererek büyümeyi hedefliyor. Franchise şubeler için dükkanın büyüklüğüne bağlı olarak 31 bin TL ile 49 bin TL arasında yatirım bedeli bulunuyor.

03-16 Ekim 2021 sayısından

Hazırlanması ve sunumu ciddi bir emek isteyen ve geçmişte Türkiye genelinde herkesin her an yiyemediği çiğköfte, bir sektör haline geldikten sonra ulaşımı kolay ve vazgeçilmez bir fast food seçeneği oldu. Bu büyüme sektöre birçok markanın girmesini sağlarken, bir yandan da franchising verilerek, binlerce girişimci yarattı.

FARKLI KONSEPTLERİ VAR

Çiğ köfte sektörüne bundan 24 yıl önce bir arabanın arkasında başlayan Elazığlı Çiğköfteci Ahmet Usta, bugün kurumsal bir markaya dönüştü. ‘Gel – al’, butik, şube, restoran ve corner olmak üzere farklı konseptleri bulunan şirket, franchising vererek büyümeyi hedefliyor.

Şubelerde başta çiğköfte olmak üzere, içli köfte ve çeşitli tatlılardan oluşan ürün yelpazesi bulunuyor. Bu yıl ve gelecek yıl için Türkiye genelinde 100 franchise şube hedeflerinin olduğunu söyleyen Elazığlı Çiğköfteci Ahmet Usta Genel Müdürü Fatih Arslan, pandemide şubelerini kapatmadıklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor:

“Çiğ köfte sektörü daha çok ‘gel – al’a yönelik olduğu için dükkânlarımızı kapatmadık. Çalışmalarımızı azalttık, kısa çalışma uygulamasına geçtik. Bu dönemde bazı yeni ürünler çıkardık. Bu ürünleri daha önce marketlere ve yurtdışına gönderiyorduk.

Mesela şubelerimizde bir kiloluk vakumlu ambalajlı ürünlerimizi satmaya başladık. El değmeden üretim ve paketleme yapılıyor, müşterilerin kendisi yoğurarak servis yapabiliyor.”

YÜZDE 100 KÂR MARJI

Franchise şubeler için dükkanın büyüklüğüne bağlı olarak 31 bin TL ile 49 bin TL arasında yatırım bedeli

bulunuyor. Tabeladan, tezgaha, dükkanın boyasından, seramiklere, teraziden, çay setine tüm ekipmanlar Elazığlı Çiğköfteci ekibi tarafından yapılıyor.

Eğitim ve personel desteği ile şubeler açılışa hazır hale getiriliyor. Şube açılışında bedelsiz ürün, dükkan süsleme,

broşür ve tanıtım desteği yine uzman ekipler tarafından yapılıyor. Ortalama yüzde 100 kâr marjı ile çalışılıyor. Şubeler için aylık 30 bin TL ciro hedefi bulunuyor.

İşinin başında duran ve işinin takipçisi olabilecek bayiler tercih ediliyor. Her noktaya bayilik vermediklerine dikkat çeken Arslan, “Biz her noktaya bayilik vermiyoruz. Yer ve konum olarak, bayilik alan kişinin en doğru yere yatırım yapmasını destekliyoruz.

Yani tek amacımız şube açmak değil, en doğru yerde olmak. Hedefimiz yatırımcılarımızla uzun süreli bir iş arkadaşlığı geliştirmek. Her şey dahil paket sistemlerimiz ile çok uygun fiyatlara kendi işlerinin patronu olma fırsatı sunuyoruz” diye konuşuyor.