Gezegene ve insana saygılı üretim sözüyle yeni markaları Türkiye ile buluşturan Sarı Çanta, yurtdışına açılmayı hedefliyor. Avrupa, Kanada ve ABD merkezli olarak hazırlıklarını sürdüren şirket, yeni markaları Türkiye’ye getirme hazırlıkları yapıyor.

11 Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Son yıllarda çevre sorunlarının göz ardı edilemeyecek düzeyde artması, küresel ısınma gibi nedenlerle birlikte insanlarda bir bilinç değişimi de yaşanmaya başlandı. Pandemi döneminde ise daha iyi bir dünyaya olan ihtiyacımız, bir idealden çok bir gereklilik olarak ortaya çıktı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜN HEDEFİ

İşte Sarı Çanta da tam da bu nedenle, Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen sürdürülebilirlik kriterlerini üretim ve tüketim zincirine adapte ederek hem tüketicileri bilinçlendirmeyi hem de sürdürülebilirlik felsefesine uygun ürün talep eden tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi hedefleyen bir platform oluşturma amacıyla ortaya çıktı.

Markanın kurucusu Şenol Kaya, İstanbul’da lise eğitiminin ardından Kanada’da Seneca College’da Uluslararası İşletme, York Üniversitesi’nde ise Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Şenol Kaya, 24 yaşındayken yurtdışı eğitim ve temalı eğitim organizasyonları alanında faaliyet gösteren ilk firmasını kurdu. 2020 yılında kurduğu Sarı Çanta markası ile aslında hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Yüzde 100 doğal, gezegen, hayvan dostu, sağlıklı ürünleri Türk tüketicisi ile buluşturmayı hedefleyen Sarı Çanta, dünyanın her yerinden sağlıklı yaşam üzerine, hayvanlar üzerinde test edilmeyen, vegan içerikli temiz güzellik anlayışıyla üretilmiş doğal kozmetik ve gıda ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor.

YURTDIŞINA AÇILACAK

Şu an sitede beş farklı marka bulunuyor. 2020 yılında henüz yeni kurulan bir platform olarak, aylık ortalama 500’ün üzerinde sipariş aldıklarını söyleyen Kaya, bu yıl 1 milyon dolar ciro hedeflediklerini belirtiyor. Dahara Naturals adlı markalarını yurtdışına açmayı planladıklarını ifade eden Kaya, şöyle devam ediyor:

“Bunun için Avrupa, Kanada ve ABD merkezli olarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sarı Çanta olarak global düşünüyor, global çalışıyoruz ve bütünsel sağlıkla ilgili farklı ürünlerle çeşitlendirmeye devam edeceğiz.

Dünyanın farklı bölgelerinin öne çıkan ürünlerini ve markalarını bularak bunları kurum felsefemize uygun olarak internet sitemiz üzerinden bilinçli tüketiciyle buluşturmaya devam edeceğiz.

Kanada’daki AR-GE merkezimiz, dünyanın birçok farklı noktasındaki ürün araştırmalarına devam ediyor. Önümüzdeki aylarda yeni markaları Türkiye’ye getirme hazırlıkları içerisindeyiz.”

BAYİLİKLER VERECEK

Dünyanın farklı ülkelerinde getirdikleri markaların ana distribütörü olarak bayilikler vermeyi planladıklarını vurgulayan Şenol Kaya, bu doğrultuda yeni girişimcilerin de farklı markalar ile mağazalaşmasını sağlayacaklarını söylüyor.

Dünyanın birçok ülkesinden doğal, doğaya saygılı insana saygılı birçok markayı Türk tüketicisine kazandırmayı hedeflediklerini belirten Kaya, “Doğal, vegan, hayvanlar üzerinde test edilmeyen, geri dönüşüme uygun gelecek dünyamızı da düşünen koruyan, sürdürülebilir bir gelecek için engel teşkil etmeyen, adil kazanç ilkelerine uygun, üreticiyi destekleyen yepyeni markaları ülkemizin insanlarına sunmayı hedefliyoruz.

Çünkü inanıyorum ki hepimizin içinde yaşadığımız dünyamıza ve onun üzerinde yaşayan tüm canlılara sorumluluğumuz bulunuyor” diyor.