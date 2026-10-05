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  • Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu! Zam şampiyonu hangisi?

Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu! Zam şampiyonu hangisi?

Eylül ayında tüketici fiyatlarındaki değişimde yükseköğretim eğitimi ve turunçgiller öne çıktı. Yükseköğretim eğitiminde fiyatlar yüzde 25,79 yükselirken, turunçgiller yüzde 24,41'lik düşüşle ayın en fazla ucuzlayan ürünü oldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu! Zam şampiyonu hangisi?

Eylül ayında tüketici fiyatlarında en fazla artış gösteren kalemler belli oldu. TÜİK verilerine göre, yüzde 25,79'luk yükselişle ilk sırada yükseköğretim eğitimi yer alırken, bunu yüzde 23,31 ile taze hurma, incir ve tropikal meyveler, yüzde 19,99 ile yatılı okul, üniversite ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri takip etti.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 16,04 ile okul servisleri, yüzde 12,93 ile motorin (mazot), yüzde 12,23 ile margarin, yüzde 11,55 ile benzin yer aldı.

Eylülde fiyatı en çok ucuzlayan ürünler hangileri oldu?

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 24,41 ile "turunçgiller, taze" kategorisinde gerçekleşti. Bunu yüzde 17,62 ile "diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş", yüzde 13,12 ile "diğer meyveler, taze", yüzde 12,96 ile "hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı" takip etti.

Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Turunçgiller, taze-24,41
Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş-17,62
Diğer meyveler, taze-13,12
Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı-12,96
Yumrulu sebzeler-11,78
Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması-9,22
Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş-8,89
Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze-8,41
Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı-6,80
Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş-6,61

Eylülde fiyatı en çok artan ürünler belli oldu

TÜİK'in Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle listelendi:

Yükseköğretim eğitimi25,79
Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze23,31
Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri19,99
Okul servisleri16,04
Motorin (mazot)12,93
Margarin12,23
Benzin11,55
Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri10,30
Kömür, kömür briketi ve turba9,84
Yakacak odun, peletler ve briketler dahil8,48
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