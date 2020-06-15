Yeni nesil kahve zinciri BEX Coffee & Chocolate, self servis hizmet sistemiyle çalışıyor. AVM ve cadde mağazalarıyla yeni nesil bir hizmet deneyimi sunan BEX Coffee & Chocolate, franchise sistemiyle büyümeyi planlıyor. Şirket şu anda iki şubeyle faaliyet gösteriyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Menüde sıcak ve soğuk içecekler, kurabiyeler, kruvasanlar, artizan çikolatalar, pastalar bulunuyor. Yeni sürecin al-götür servis tipini daha da önemli hale getireceğini öngördüklerini söyleyen şirketin kurucu ortağı Ali Uğur Soytürk, ekonomik gelişmelere paralel olarak üç şube daha açarak bu yılı beş şubeyle tamamlamayı hedeflediklerini belirtiyor. 2021’de ise 10 şube açılması hedefi var.

Franchise giriş bedeli olarak 85 bin TL alınıyor. Bu rakam ilk 10 şube için 50 bin TL olarak belirlendi.

Yeni açılacak franchise işletmeye, mekanın büyüklüğüne göre ortalama 50 bin TL değerinde ilk gıda ürünü, ortalama 185 bin TL değerinde endüstriyel makine, mutfak ve bar ekipmanları, 85 bin TL değerinde, otomasyon sistemi, zücaciye, hediyelik ürünler ve tekstil malzemeleri gönderiliyor.

Tadilat, konsept ve dekorasyon maliyeti, mekanın lokasyonuna ve fiziki durumuna göre değişiklik gösteriyor.

YENİ DÖNEM EĞİTİMLERİ

Net ciro üzerinden yüzde 3 + KDV royalty fee ve yüzde 1 + KDV dijital reklam bedeli alınıyor. Şubeler için aylık ciro hedefi lokasyona, işletme giderlerine ve yatırım miktarına göre değişkenlik gösteriyor. İşletmelere yüzde 30 kâr marjı sunuluyor.

Açılacak olan franchise işletmenin konsept tasarımı ve projelendirmesi, şirketin anlaşmalı olduğu kuruluşlar tarafından yapılıyor. Yeni dekorlar ve konsept değişiklikleri de şirket tarafından belirleniyor.

Markanın eğitmen kadrosu tarafından, franchise işletmenin bulunduğu şehirde, işletmenin yetkilileri ve çalışanlarına bir haftalık eğitim veriliyor. Ali Uğur Soytürk, sürecin getirdiği yeni kurallara, tüm misafirlerin beklentilerine karşılık verebilmek ve şubeleri yeni normale hazırlamak adına eğitim planları olduğunu ifade ediyor.

Soytürk, “Türkiye’de ve dünyada açıklanan her gelişmede eğitimlerimizi güncelleyerek, açılış süreci paylaşıldığı an tüm şubelerimize güncel bilgilerle donatılmış kaliteli eğitimler vererek, süreç sonrasına hızlıca hazır hale getireceğiz” diyor.

İŞİN AYNASI

Uygun yer: Cadde ve AVM’lerde şubeler açılması hedefleniyor.

İlk sermaye: Franchise giriş bedeli olarak 85 bin TL alınıyor. Bu rakam ilk 10 şube için 50 bin TL olarak uygulanacak.

Ciro hedefi: Şubeler için aylık ciro hedefi lokasyona, işletme giderlerine ve yatırım miktarına göre değişkenlik gösteriyor.

Kâr marjı: İşletmelere yüzde 30 kâr marjı sunuluyor.

Bayilerde aranan özellikler: Girişimci bir kişiliğe ve başarılı bir iş geçmişine sahip, finans yönetimi ve personel idaresi alanında tecrübeli, kişisel, yönetimsel ve kurumsal anlamda ilerlemeyi hedefleyen kişiler tercih ediliyor.

Başvuru için iletişim: franchise@bexcoffee.com ya da 0549 820 21 07