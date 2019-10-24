Girişimci bakış açısı Bolu’ya geliyor
Bolu Bağışçılar Vakfı ve Türkiye Girişimcilik Vakfı işbirliği, Turkish Philantrophy Foundation’m destekleriyle BiBolu Girişimcilik Programı başlıyor.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Projeyle, Bolu’da istihdam yaratmak, şehrin ekonomik kalkınmasını desteklemek amaçlanıyor.
Bolu Bağışçılar Vakfı ve Türkiye Girişimcilik Vakfı işbirliği, Turkish Philantrophy Foundation’ın destekleriyle Bolu’da istihdam yaratmak, Bolu’nun ekonomik ve kültürel kalkınmasını desteklemek amacıyla BiBolu Girişimcilik Programı başlıyor.
Bu program, Türkiye’de belirli bir lokasyon özelinde bir kentin kalkınması amacıyla tasarlanan ilk girişimcilik programı olma özelliğini taşıyor.
Proje İstanbul ile Ankara’dan sonra Bolu’nun da girişimcilik ekosistemi için bir merkez olarak görülmesi amacıyla hayata geçirildi.
Bu kapsamda farklı profillere yönelik ilham programı, girişimcilik programı ve inovas-yon programları düzenlenecek.
32 İŞ İNSANINDAN DESTEK
2006 yılında Bağışçılar Vakfı modeli üzerine TÜSEV’in öncülüğünde çalışmalara başlandığını söyleyen Bolu Bağışçılar Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Üyesi Haldun Taşman, Bolu’da sektöründe lider 32 iş insanının bu girişimin çatısı altına toplandığını belirtiyor.
“Ben de bu yapıya kuruluş aşamasında aktardığım fonlarla destek verdim.
Böylelikle Türkiye’nin ilk Bağışçılar Vakfı’nı Bolu’da kurmuş olduk” diyen Taşman, uzun soluklu projelerin sonunda Bolu’nun, yatırımın, inovasyonun ve girişimciliğin hayat bulduğu standartları yükselmiş bir kente dönüşeceğini ifade ediyor.
Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra ise ulusal düzeyde sürdürülebilir ve gelişen bir girişimcilik ekosisteminin oluşması için ülkenin birçok kentinde yoğunlaşan girişimci topluluklarının ve onlar sayesinde değer yaratma misyonu taşıyan kentlerin oluşması gerektiğini söylüyor.
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