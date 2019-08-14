Girişimci kadınlara destek
‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesiyle bugüne kadar yaklaşık 54 bin kadına ulaşıldı. Projeyle başarılı girişimci kadınlar için bugüne kadar sağlanan can suyu sermayesi 120 bin TL’yi buldu. Toplamda ise 60 milyon TL’lik potansiyel ekonomik değer yaratıldı.
BURCU TUVAY
btuvay@ekonomist.com.tr
Girişimcilikte Önce Kadın’ projesi, ürettiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen kadınların girişimcilik kapasitelerini iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmak amacıyla dört yıl önce hayata geçirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Vodafone Vakfı ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen projeye katılan kadınlar, aldıkları teknoloji ve girişimcilik eğitimlerinin devamında, kendileri için özel olarak oluşturulan oncekadin.gov.tr adresindeki dijital mağaza üzerinden ürünlerini satışa sunabiliyor.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması’nda Türkiye’nin dört bir yanından toplam 621 başvuruyla bugüne kadarki en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı.
60 MİLYON TL’LİK DEĞER
Yarışma sonunda üç kişiye Büyük Ödül, iki kişiye ise Jüri Özel Ödülü sunuldu. Yarışmada bu yıl ilk kez ürünlerin niteliklerine ve farklı şekilde yeniden ele alınmasına bakılarak en yenilikçi ürünü tasarlayan proje katılımcısına Üründe İnovasyon Ödülü de verildi. Böylece, toplam altı kadın ödüle hak kazandı.
Balıkesir’den Berna Ertürk Polat birinci, Yalova’dan Sevcan Engin ikinci, Denizli’den Gülpembe Yakın üçüncü olurken, Samsun’dan Sezin Moral ve Ordu’dan Pınar Güder Beşli Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü. Üründe İnovasyon Ödülü’nün sahibi ise İstanbul’dan Gülter Coşkun oldu.
Yarışmada birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL, Jüri Özel Ödülü alan iki kişiye 3’er bin TL, Üründe İnovasyon Ödülü sahibine ise 5 bin TL para ödülü verildi.
‘Girişimcilikte Önce Kadın’ projesi kapsamında başarılı girişimci kadınlar için bugüne kadar sağlanan can suyu sermayesi ise toplam 120 bin TL’yi buldu. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Girişimcilikte Önce Kadın projesiyle bugüne kadar yaklaşık 54 bin kadına ulaştık ve toplam 60 milyon TL’lik potansiyel ekonomik değer yarattık.
Türkiye Vodafone Vakfı olarak, kadınların güçlendirilmesi vizyonumuz çerçevesinde, kadınlara yönelik sosyal yatırımlarımızı ve kadın istihdamını artırmaya yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diyor.
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